DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

La crisis migratoria que enfrenta Canarias desde hace dos años -cuando en agosto de 2023 se declaró la emergencia migratoria- supone una demanda adicional de recursos económicos para la región. El Ejecutivo autonómico asume la asistencia de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del Archipiélago a bordo de cayucos y pateras. Un coste aproximado de 90 euros diarios por chico, que anualmente asciende a unos 190 millones de euros -en total-. Los números pueden parecer elevados, pero en porcentajes la migración representa aproximadamente el 1,63 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para 2025.

