En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
Canarias invierte 90 euros diarios en cada menor migrante no acompañado, unos 190 millones al año
La crisis migratoria que enfrenta Canarias desde hace dos años -cuando en agosto de 2023 se declaró la emergencia migratoria- supone una demanda adicional de recursos económicos para la región. El Ejecutivo autonómico asume la asistencia de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del Archipiélago a bordo de cayucos y pateras. Un coste aproximado de 90 euros diarios por chico, que anualmente asciende a unos 190 millones de euros -en total-. Los números pueden parecer elevados, pero en porcentajes la migración representa aproximadamente el 1,63 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para 2025.
Guillermo Porcel
Baleares recurre ante el Supremo el reparto de menores no acompañados: "Es opaco y discriminatorio"
El Govern balear advierte que esta regulación afectará "gravemente" a la autonomía financiera de la Comunidad porque "pondría en peligro el sistema de protección de los menores y dificultaría la gestión de recursos destinados a esta finalidad"
Alexandra Socorro
La mayor tragedia en la ruta atlántica: 143 muertos en el intento de llegar a Canarias
El naufragio de una embarcación que partía desde Mauritania con rumbo a Canarias deja a centenares de personas fallecidas, 16 supervivientes y 70 cuerpos recuperados
EFE
Clavijo acusa a Abascal de ser un "auténtico fascista" por su petición de hundir el barco de Open Arms
"Es un sinsentido, genera crispación y malestar", lamenta el presidente del Gobierno de Canarias
La amenaza 'policial' del Gobierno endurece el pulso con el PP
La amenaza 'policial' del Gobierno endurece el pulso con el PP
El choque entre el Gobierno central y el Partido Popular (PP) no cesa. Ni siquiera la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto - que fija el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad autónoma debe acoger y define los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria en los territorios con una saturación de recursos tres veces superior a su capacidad - ha calmado las tensiones. A un lado están los populares decididos a censurar la medida legislativa.
EFE
Así es el paso a paso del traslado de los menores no acompañados a la Península
La entrada en vigor este jueves de un último decreto pone en funcionamiento el mecanismo para derivar a menores migrantes no acompañados desde zonas muy tensionadas
May Mariño
El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"
Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes
EFE
Abascal pide hundir el "barco de negreros" de la ONG Open Arms atracado en Tenerife
La embarcación ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía procedente de Barcelona y el presidente canario, Fernando Clavijo, visita este jueves el buque
La Provincia
Canarias insta al Estado a cumplir los autos del Supremo y acelerar las derivaciones de menores asilados
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, denuncia que el ritmo de traslados no responde a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por los tribunales”
May Mariño
El Gobierno apunta a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes
Bolaños advierte de que habrá consecuencias legales si las autonomías incumplen la acogida
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Llegan 19 menores migrantes no acompañados en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
- Parranda a bordo de un Binter: “¡Arriba mi gente canaria!”
- Lluvia y viento fuerte, así despide Canarias el mes de agosto según la Aemet
- La filoxera sigue su expansión en Canarias y ya afecta a 45 fincas
- Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: «La calle exige autocrítica, vivienda y una mejor gestión de los recursos»
- El ‘caso Koldo’ obliga a la Agencia Tributaria a aplazar su mudanza a 2026