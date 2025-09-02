El espectacular salto del pastor viral desde los riscos de Buenavista del Norte

Un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, ha capturado la atención de miles de personas en internet. Se trata de un vídeo protagonizado por Juan José Marrero, grabado en los riscos del municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, donde se le ve portando el tradicional palo del salto del pastor canario, mientras camina entre los escarpes del paisaje.

La pértiga o “asta” del salto del pastor no es un simple palo. Es el instrumento esencial de una práctica que durante siglos permitió a los pastores canarios desplazarse con agilidad por los abruptos terrenos del archipiélago. El bastón, rematado con un regatón metálico, ha sido elaborado tradicionalmente con maderas resistentes como el pino canario.

Ver a alguien portar esta herramienta en plena naturaleza, como en el caso de Juan José Marrero, evoca automáticamente la historia y la cultura del pastoreo canario. Incluso sin ejecutar el salto, llevar el palo en la mano es portar un legado.

El escenario: Buenavista del Norte y el Parque Rural de Teno

El vídeo fue grabado en los riscos de Buenavista del Norte, una de las zonas más emblemáticas del norte de Tenerife. Esta área forma parte del Parque Rural de Teno, un enclave natural de gran valor ecológico y cultural, donde los pastores han utilizado históricamente el salto como forma de adaptación al territorio.

Teno ha sido, además, sede de numerosos encuentros insulares del salto del pastor, organizados por jurrias locales y respaldados por instituciones públicas. En ellos se celebran charlas, exhibiciones, rutas guiadas y actividades de divulgación para mantener viva esta tradición.

¿Quién es Juan José Marrero y por qué su vídeo ha llamado la atención?

No es una figura pública ni un deportista profesional. Tampoco realiza una pirueta ni una hazaña física en el vídeo. Sin embargo, Juan José Marrero se ha convertido en un fenómeno viral precisamente por la carga simbólica de su aparición: se le ve caminando con paso firme, acompañado por el bastón tradicional, recorriendo uno de los paisajes más icónicos de Canarias.

Su imagen ha sido interpretada por muchos como una forma de rendir homenaje a los pastores de antaño, a los mayores que aún conservan la memoria viva de la montaña, y a todos aquellos que ven en el salto del pastor más que una técnica: una forma de leer y vivir el territorio.

Durante siglos, la pértiga fue una herramienta funcional de uso diario. Pero hoy, en un mundo que se mueve a otra velocidad, ha pasado a representar algo más profundo: la resistencia cultural de las islas, el vínculo con la tierra y la pervivencia de una identidad propia.

Llevar la pértiga es, en este contexto, un acto de afirmación cultural, incluso si no se salta. Y eso es precisamente lo que transmite el vídeo viral de Juan José Marrero: una conexión silenciosa pero poderosa con una forma de vida que no debe desaparecer.