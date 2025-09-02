Fernando Clavijo avala la aclaración del alcalde de Tinajo sobre violencia machista

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado por buenas las aclaraciones del alcalde de Tinajo, Jesús Machín (CC), sobre sus declaraciones sobre violencia machista.

En el pleno celebrado el pasado jueves, Machín dijo que, en ocasiones, cuando la Policía Local le avisa de un caso de violencia machista "y hay hijos de por medio", el Ayuntamiento ha alojado en un hotel al presunto agresor para evitar detenerlo.

En un comunicado, el alcalde ha pedido disculpas por esas declaraciones y ha alegado que se explicó mal, porque asegura que lo que quería decir era que el Consistorio había hospedado en un hotel a alguna víctima de violencia machista para alejarla de su agresor.

Preguntado al respecto, el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, ha opinado que el regidor de Tinajo "lo ha aclarado perfectamente. Bien dichas están sus palabras aclarando esta circunstancia".

Clavijo ha avalado que "toda su estrategia y sus acciones" en materia de violencia machista van encaminadas a "proteger a la víctima y que fuese la víctima -la que es derivada a los hoteles-. Hay que entender que en muchas ocasiones en municipios pequeños los alcaldes tienen que tirar de los recursos que tienen para proteger a las personas", ha añadido.

Antes que Clavijo, la consejera de Bienestar Social del Gobierno Canario, Candelaria Delgado, responsable de Igualdad, valora que el alcalde haya pedido perdón por lo que dijo y haya aclarado que "en ningún caso se alojó a agresores y que todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Tinajo han estado dirigidas a proteger a las víctimas en situaciones de especial vulnerabilidad".

No obstante, Delgado advierte a Machín de que, "en materia de violencia de género, no caben ambigüedades".

"Cada palabra cuenta, y los responsables públicos debemos ser muy claros en nuestro mensaje. La única prioridad es proteger a las víctimas, nunca a los agresores", subrayó la consejera en una nota de prensa.