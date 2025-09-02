En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Andrea Saavedra
La derivación de menores migrantes marca el inicio del curso político
Con el último grupo de 20 chicos que salió ayer del ‘Canarias 50’, el traslado más numeroso hasta la fecha, ya son 52 los jóvenes derivados a la Península
EFE
Los menores que lleguen desde este lunes a Canarias, Ceuta y Melilla serán derivados en 15 días
El traslado de los recién llegados a estos tres territorios se une a la derivación de alrededor de tres mil menores migrantes acogidos ya en estos lugares
Piden a Fiscalía que actúe contra Abascal al pedir el hundimiento del barco de Open Arms
Vanesa Martín, portavoz de la Sí se puede en Canarias, asegura que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que pide el hundimiento del buque de rescate marítimo, Open Arms, deben ser objeto de una actuación de oficio de la Fiscalía por un "claro" delito de odio.
Alexandra Socorro
Canarias invierte 90 euros diarios en cada menor migrante no acompañado, unos 190 millones al año
La crisis migratoria que enfrenta Canarias desde hace dos años -cuando en agosto de 2023 se declaró la emergencia migratoria- supone una demanda adicional de recursos económicos para la región. El Ejecutivo autonómico asume la asistencia de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del Archipiélago a bordo de cayucos y pateras. Un coste aproximado de 90 euros diarios por chico, que anualmente asciende a unos 190 millones de euros -en total-. Los números pueden parecer elevados, pero en porcentajes la migración representa aproximadamente el 1,63 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para 2025.
Guillermo Porcel
Baleares recurre ante el Supremo el reparto de menores no acompañados: "Es opaco y discriminatorio"
El Govern balear advierte que esta regulación afectará "gravemente" a la autonomía financiera de la Comunidad porque "pondría en peligro el sistema de protección de los menores y dificultaría la gestión de recursos destinados a esta finalidad"
Alexandra Socorro
La mayor tragedia en la ruta atlántica: 143 muertos en el intento de llegar a Canarias
El naufragio de una embarcación que partía desde Mauritania con rumbo a Canarias deja a centenares de personas fallecidas, 16 supervivientes y 70 cuerpos recuperados
EFE
Clavijo acusa a Abascal de ser un "auténtico fascista" por su petición de hundir el barco de Open Arms
"Es un sinsentido, genera crispación y malestar", lamenta el presidente del Gobierno de Canarias
La amenaza 'policial' del Gobierno endurece el pulso con el PP
El choque entre el Gobierno central y el Partido Popular (PP) no cesa. Ni siquiera la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto - que fija el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad autónoma debe acoger y define los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria en los territorios con una saturación de recursos tres veces superior a su capacidad - ha calmado las tensiones. A un lado están los populares decididos a censurar la medida legislativa.
EFE
Así es el paso a paso del traslado de los menores no acompañados a la Península
La entrada en vigor este jueves de un último decreto pone en funcionamiento el mecanismo para derivar a menores migrantes no acompañados desde zonas muy tensionadas
May Mariño
El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"
Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes
