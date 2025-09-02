DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Piden a Fiscalía que actúe contra Abascal al pedir el hundimiento del barco de Open Arms

Vanesa Martín, portavoz de la Sí se puede en Canarias, asegura que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que pide el hundimiento del buque de rescate marítimo, Open Arms, deben ser objeto de una actuación de oficio de la Fiscalía por un "claro" delito de odio.

