Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Escaleritas al Índico: este es el viaje inesperado de las chocolatinas Tirma

Un tiktoker revela cómo un sabor muy popular de las islas aparece en lugares tan insólitos como las Maldivas

La chocolatinas Tirma se expanden a nivel internacional

La chocolatinas Tirma se expanden a nivel internacional / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Hubo un tiempo en que las Ambrosías Tirma eran un ritual casi secreto, reservado a los recreos de colegio, a las meriendas familiares o a la despensa que nunca podía faltar en una casa canaria. “Un café y una Ambrosía” se convirtió en costumbre, en memoria y en orgullo de marca local. Lo que nadie imaginaba es que aquella chocolatina, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, terminaría apareciendo en un establecimiento del otro lado del mundo.

Un vídeo viral de TikTok lo dejó claro: “Si me dices que hay Tirma en Madrid te lo compro, en Francia también. Pero ¿en Maldivas? ¿Me estás vacilando?”. La reacción inmediata fue la sorpresa del canario que vio cómo aquel envoltorio, vendido por apenas 50 céntimos, podía transportarlo de golpe a Canarias desde cualquier rincón del planeta. “Es como volver a casa en cuestión de segundos”, decía.

De Escaleritas al mundo

La fábrica de Tirma, situada en la avenida de Escaleritas de la capital grancanaria, lleva produciendo chocolatinas, cafés y caramelos desde 1941, cuando varias pequeñas industrias locales decidieron unirse en un mismo proyecto. En sus inicios se enfocó en el mercado canario, pero pronto empezó a expandirse hacia la Península, Europa y África. Hoy, con más de 18.000 metros cuadrados de instalaciones, la empresa exporta oficialmente a más de diez países africanos, además de Israel, Italia y destinos tan remotos como las Maldivas.

En el caso de las Ambrosías, su fama no conoce fronteras. En 2020 llegaron incluso a proclamarse como la mejor chocolatina del mundo en un concurso organizado en Twitter, derrotando en varias rondas a gigantes como Kit Kat o Kinder Bueno.

El sabor que no se olvida

Los canarios que se encuentran con una Ambrosía fuera de casa lo cuentan como si fuese un hallazgo arqueológico. Por este motivo, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer: “Las Tirma viajando más que uno”, relataba un usuario. Y es que, aunque la marca ha ampliado su catálogo con versiones de chocolate blanco o rellenos innovadores, el clásico sigue siendo el que dispara la nostalgia.

Noticias relacionadas y más

Desde los primeros cafés tostados hasta las galletas y caramelos que hoy llenan sus vitrinas, Tirma se ha mantenido como líder en el mercado isleño y como uno de los símbolos gastronómicos más exportables de Canarias. Y cada vez que un canario descubre una Ambrosía en el extranjero, la reacción es la misma: incredulidad, orgullo y un mordisco que sabe a hogar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia y viento fuerte, así despide Canarias el mes de agosto según la Aemet
  2. La filoxera sigue su expansión en Canarias y ya afecta a 45 fincas
  3. Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: «La calle exige autocrítica, vivienda y una mejor gestión de los recursos»
  4. Canarias se resigna a quedarse por debajo de los 18 millones de turistas
  5. La plantilla pública autonómica es un 22,5% mayor que antes del covid
  6. El truco viral para identificar a los novatos en los vuelos de Binter que arrasa en redes
  7. Un jardín que parece sacado de un cuento: mariposas y lágrimas en el norte de Tenerife
  8. Llegan 19 menores migrantes no acompañados en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria

De Escaleritas al Índico: este es el viaje inesperado de las chocolatinas Tirma

De Escaleritas al Índico: este es el viaje inesperado de las chocolatinas Tirma

El origen popular de la bandera canaria: esta la historia de su creación en las fiestas del Pino en Teror

El origen popular de la bandera canaria: esta la historia de su creación en las fiestas del Pino en Teror

Esto es lo que podríamos vivir antes y después de Navidad según las cabañuelas de Jorge Rey

Esto es lo que podríamos vivir antes y después de Navidad según las cabañuelas de Jorge Rey

Madrid presenta su tercer recurso contra el reparto de menores migrantes no acompañados planteado por el Gobierno

Madrid presenta su tercer recurso contra el reparto de menores migrantes no acompañados planteado por el Gobierno

Canarias remite al Estado los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados para su derivación a la Península

Canarias remite al Estado los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados para su derivación a la Península

Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores

Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Detenidos 16 migrantes por la muerte de decenas ocupantes de un cayuco a los que acusaron de brujería

Detenidos 16 migrantes por la muerte de decenas ocupantes de un cayuco a los que acusaron de brujería
Tracking Pixel Contents