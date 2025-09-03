De Escaleritas al Índico: este es el viaje inesperado de las chocolatinas Tirma

Hubo un tiempo en que las Ambrosías Tirma eran un ritual casi secreto, reservado a los recreos de colegio, a las meriendas familiares o a la despensa que nunca podía faltar en una casa canaria. “Un café y una Ambrosía” se convirtió en costumbre, en memoria y en orgullo de marca local. Lo que nadie imaginaba es que aquella chocolatina, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, terminaría apareciendo en un establecimiento del otro lado del mundo.

Un vídeo viral de TikTok lo dejó claro: “Si me dices que hay Tirma en Madrid te lo compro, en Francia también. Pero ¿en Maldivas? ¿Me estás vacilando?”. La reacción inmediata fue la sorpresa del canario que vio cómo aquel envoltorio, vendido por apenas 50 céntimos, podía transportarlo de golpe a Canarias desde cualquier rincón del planeta. “Es como volver a casa en cuestión de segundos”, decía.

De Escaleritas al mundo

La fábrica de Tirma, situada en la avenida de Escaleritas de la capital grancanaria, lleva produciendo chocolatinas, cafés y caramelos desde 1941, cuando varias pequeñas industrias locales decidieron unirse en un mismo proyecto. En sus inicios se enfocó en el mercado canario, pero pronto empezó a expandirse hacia la Península, Europa y África. Hoy, con más de 18.000 metros cuadrados de instalaciones, la empresa exporta oficialmente a más de diez países africanos, además de Israel, Italia y destinos tan remotos como las Maldivas.

En el caso de las Ambrosías, su fama no conoce fronteras. En 2020 llegaron incluso a proclamarse como la mejor chocolatina del mundo en un concurso organizado en Twitter, derrotando en varias rondas a gigantes como Kit Kat o Kinder Bueno.

El sabor que no se olvida

Los canarios que se encuentran con una Ambrosía fuera de casa lo cuentan como si fuese un hallazgo arqueológico. Por este motivo, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer: “Las Tirma viajando más que uno”, relataba un usuario. Y es que, aunque la marca ha ampliado su catálogo con versiones de chocolate blanco o rellenos innovadores, el clásico sigue siendo el que dispara la nostalgia.

Desde los primeros cafés tostados hasta las galletas y caramelos que hoy llenan sus vitrinas, Tirma se ha mantenido como líder en el mercado isleño y como uno de los símbolos gastronómicos más exportables de Canarias. Y cada vez que un canario descubre una Ambrosía en el extranjero, la reacción es la misma: incredulidad, orgullo y un mordisco que sabe a hogar.