DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias va un paso por delante. La Comunidad Autónoma ha comenzado a reforzar su personal administrativo para dar celeridad a los traslados de menores migrantes no acompañados –tanto con la solicitud de asilo como sin ella– a la Península. El objetivo: evitar las excusas y dar «una respuesta inmediata» a los requerimientos del Estado, que este martes celebrará una Comisión Interministerial para activar las derivaciones de los menores sin protección internacional que permanecen en los territorios fronterizos. Así lo afirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al término del Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto que detalla el número de niños que cada región puede acoger. Aunque desde la Administración canaria reconocen que para derivar a cada menor deben resolverse múltiples trámites, la decisión de fortalecer el personal administrativo permitirá «caminar deprisa» en la preparación de los expedientes de los muchachos que deben ser reubicados. Una medida que se toma pese a que se desconoce si se tienen planificadas las derivaciones: «Si el Estado tiene un plan establecido para los traslados, a Canarias no se lo ha contado», sostuvo la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en una entrevista con COPE.

