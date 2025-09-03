Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Detenidos 16 migrantes por la muerte de decenas ocupantes de un cayuco a los que acusaron de brujería

Canarias ve «injusta» la ‘quita’ de deuda y reclama a la ministra Montero que 'perdone' 1.700 millones más

Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores

Fernando Clavijo avala la aclaración del alcalde de Tinajo sobre violencia machista

Gobierno y ayuntamientos de Canarias se alían para regular la compra de viviendas por extranjeros

Manuel Domínguez: "La logística puede dar a Canarias un rol protagonista por los aranceles"

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias: "El resto de comunidades autónomas han de recibir a los menores, es ley"

