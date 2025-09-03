Esto es lo que podríamos vivir antes y después de Navidad según las cabañuelas de Jorge Rey

Hubo un tiempo en que los otoños se vivían entre lluvias persistentes, cielos oscuros y frío adelantado. El del año pasado aún resuena en la memoria colectiva, ya que como tónica principal tuvimos borrascas encadenadas, tormentas y una DANA que pasó directamente a los libros de la meteorología en España. Pero este 2025, según las palabras de Jorge Rey, “tu hombre del tiempo”, el guion cambiará: llega un otoño más tranquilo, seco y hasta cálido.

“Tenemos por delante un otoño muy poco movido en comparación con el del año pasado”, asegura Rey, conocido por sus predicciones a partir de las cabañuelas. “Será bastante más seco, con menos humedad. Eso sí, ponemos la esperanza en el invierno de 2026, que puede traer grandes cambios”.

Septiembre: entre calor y tormentas

El mes arranca con vientos del sur y temperaturas en ascenso. Días agradables que, sin embargo, pronto se verán interrumpidos por borrascas potentes. “Hacia el 7 u 8 de septiembre entrarían tormentas generalizadas, primero en el norte y centro, y luego en más zonas del país”, explica Rey. Esa inestabilidad suavizará las temperaturas, aunque se mantendrán episodios tormentosos en el norte y este peninsular.

Altas temperaturas, viento fuerte, calima y tormentas este martes en Canarias / Carlos de Saá

Octubre: un Pilar con sorpresas

El segundo mes otoñal se presenta más cálido y seco, con apenas roces de frentes atlánticos en el Cantábrico.

Pero hacia la festividad del Pilar, advierte Rey, podrían llegar borrascas con vientos del sur, subidas de temperatura y tormentas en el oeste peninsular. “Será un mes relativamente tranquilo, aunque con algunos movimientos hacia el 12 y el 24”, señala.

Noviembre: frío contenido y una posible DANA

La primera quincena traerá vientos fríos del norte, pero sin gran intensidad. Solo cabe esperar alguna DANA que afecte al Mediterráneo. Hacia el 22 o 23, una entrada de norte podría dejar precipitaciones en el norte y este peninsular, con nevadas en cotas altas y las primeras heladas de la temporada.

Lluvia en Teror para comenzar septiembre de 2025 / Andrés Cruz / LPR

Diciembre: nieblas, anticiclón y un giro final

Hasta mediados de mes, el anticiclón dominará el panorama, reforzado por una dorsal africana. Eso se traducirá en temperaturas suaves, mañanas frías y nieblas densas en áreas como el valle del Duero. “Ojo a esas nieblas, pueden ser muy contundentes”, advierte Rey.

La segunda quincena será distinta: hacia el 18 de diciembre se prevé la entrada de viento atlántico, con temperaturas más frescas y humedad creciente, sobre todo en el norte y Levante. “La Navidad tendría una pequeña pausa, una calma breve antes de lo que vendrá después”, apunta.

El gran cambio: enero de 2026

El meteorólogo adelanta que los últimos días de diciembre gestarán lo inesperado con un posible giro hacia un invierno más riguroso. “Pasaremos de un fenómeno neutro en el Pacífico a La Niña, lo que podría traer frío polar y nevadas en España. Ponemos la esperanza en ese invierno que podría ser muy distinto al otoño que ahora empieza”.

Jorge Rey se apoya en señales clásicas como el viento, los animales o la humedad del suelo, pero también mira al océano. “No habrá Niño ni Niña este otoño, será neutro. Pero a comienzos de 2026, La Niña puede ser determinante”, concluye.

En definitiva, después de un otoño apacible, el invierno guarda aún incógnitas. España podría enfrentarse a un arranque de año marcado por el frío, las borrascas y la nieve. Y, como siempre, entre la leyenda de las cabañuelas y los modelos científicos, la naturaleza tendrá la última palabra.