Vox denuncia ante Capitanía Marítima al buque de Open Arms en Tenerife

Vox ha presentado una denuncia ante la Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife para exigir la inspección del buque de la ONG Open Arms, que permaneció atracado en el muelle de la capital tinerfeña hasta esta mañana. Según la formación, la embarcación supone un “alto riesgo” tanto para recibir visitantes como para participar en operaciones de rescate de migrantes.

En el escrito, el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, sostiene que “el rescate de migrantes no es lícito, puesto que esperan a entrar en España para ayudar a personas de nacionalidad extranjera de forma ilegal”. Añadió además que “tampoco es lícito colaborar de ningún modo con su tránsito, transporte o desembarco”.

La visita del buque a Canarias ya había generado polémica tras las declaraciones del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien el pasado 28 de agosto pidió su “confiscación y hundimiento”, refiriéndose al mismo como un “barco de negreros”. Dichas palabras fueron respondidas por el presidente canario, Fernando Clavijo, quien calificó a Abascal como un “auténtico fascista” desde la propia cubierta del Open Arms.

El barco de la ONG Open Arms está en puerto de Santa Cruz de Tenerife / ACFI

Vox Canarias solicita a Capitanía que se verifique el cumplimiento de condiciones técnicas, requisitos de seguridad, prevención de la contaminación y licencias de actividad. En caso de detectarse irregularidades, pide la paralización inmediata del buque y la suspensión de su actividad, tanto en lo referente a rescates como a las acciones divulgativas previstas durante su estancia en el archipiélago.

El partido recalca que la nave, con más de 12 años de antigüedad y un historial de sanciones, supone un riesgo para la población y recuerda que “no consta autorización del Gobierno de España a la ONG para realizar rescates en el Atlántico ni en ningún otro mar”.