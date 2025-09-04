Autoridades mauritanas rescatan a 171 migrantes en la costa de Nuakchot

Efectivos de la Gendarmería mauritana rescataron a 171 migrantes en situación irregular en las costas de Nuakchot después de que la embarcación en que se encontraban sufriera una avería.

La Gendarmería informó en su página en Facebook que los migrantes provenían de diferentes países de África que no especificó y fueron rescatados este martes frente al puerto de Nuakchot tras una avería en su cayuco en alta mar.

Entre los ocupantes de la embarcación había quince mujeres y tres niños, indicó la Gendarmería sin proporcionar detalles sobre la fecha ni el origen de salida del cayuco.

Añadió que 8 personas (cuatro mujeres y cuatro hombres) fueron trasladados al hospital en estado crítico.

La Gendarmería no específico el destino de la embarcación, aunque estos cayucos buscan habitualmente llegar a Canarias.