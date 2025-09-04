Autoridades mauritanas rescatan a 171 migrantes en la costa de Nuakchot
El rescate se produjo después de que la embarcación en la que se encontraban sufriera una avería
EFE
Efectivos de la Gendarmería mauritana rescataron a 171 migrantes en situación irregular en las costas de Nuakchot después de que la embarcación en que se encontraban sufriera una avería.
La Gendarmería informó en su página en Facebook que los migrantes provenían de diferentes países de África que no especificó y fueron rescatados este martes frente al puerto de Nuakchot tras una avería en su cayuco en alta mar.
Entre los ocupantes de la embarcación había quince mujeres y tres niños, indicó la Gendarmería sin proporcionar detalles sobre la fecha ni el origen de salida del cayuco.
Añadió que 8 personas (cuatro mujeres y cuatro hombres) fueron trasladados al hospital en estado crítico.
La Gendarmería no específico el destino de la embarcación, aunque estos cayucos buscan habitualmente llegar a Canarias.
- Lluvia y viento fuerte, así despide Canarias el mes de agosto según la Aemet
- La filoxera sigue su expansión en Canarias y ya afecta a 45 fincas
- Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: «La calle exige autocrítica, vivienda y una mejor gestión de los recursos»
- Canarias se resigna a quedarse por debajo de los 18 millones de turistas
- La plantilla pública autonómica es un 22,5% mayor que antes del covid
- El truco viral para identificar a los novatos en los vuelos de Binter que arrasa en redes
- Un jardín que parece sacado de un cuento: mariposas y lágrimas en el norte de Tenerife
- Llegan 19 menores migrantes no acompañados en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria