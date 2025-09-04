El lehendakari se ve con Clavijo tras tirar de las orejas al PP por los menores migrantes

El reparto de menores migrantes no acompañados, avalado por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, sigue generando tensiones entre las comunidades. Canarias se mantiene en el centro del conflicto político. Una situación que no pasa desapercibida para otras regiones, que ven en las Islas una oportunidad para encontrar apoyos ante los flujos migratorios. En este contexto, el lehendakari, Imanol Pradales, se reunirá el próximo jueves con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. La cita llega después la crítica –por parte del presidente vasco– al Partido Popular, que calificó el decreto ley sobre el reparto de menores como «injusto». Pradales, alineado con la postura del Archipiélago, aprovechó una entrevista en Radio Nacional de España para reprochar a la Junta de Andalucía la falta de control sobre los menores que llegan al País Vasco. La disputa entre las comunidades continúa sin solución a la vista.

En el encuentro entre presidentes se abordará, según adelantó Pradales, el fenómeno migratorio. Esta misma cuestión se trasladará al Gobierno andaluz el próximo lunes, cuando ambos ejecutivos se reúnan en Madrid para «colaborar y abordar» la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a Euskadi procedentes de Andalucía. Una relación que se ha visto especialmente tensionada tras las declaraciones del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien afirmó que al País Vasco se le había reconocido el «efecto frontera norte», motivo que les permitía, según Moreno, «ser favorecidos en el reparto». El comentario es, en palabras del lehendakari, «absolutamente desacertado y erróneo».

Más allá del cruce de comentarios entre ambos ejecutivos, Euskadi y Andalucía mantienen una estrecha relación en materia de migración, pues «uno de cada dos menores no acompañados que llegan a Euskadi, llegan por carretera y lo hacen desde Andalucía». En esta línea, abordar el fenómeno migratorio de manera conjunta cobra aún más sentido. De hecho, Pradales reconoció haber solicitado la colaboración de Moreno porque «hay mafias que están trabajando con menores que no son mercancía, sino personas». Un argumento que también defiende Canarias.

Los expedientes

Precisamente, en la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre de 2024, Euskadi y Canarias presentaron una propuesta conjunta para el reparto de los menores migrantes que permanecen en el Archipiélago. La iniciativa, que aspiraba a convertirse en un Plan Integral de Política Migratoria, reclamaba al Estado un marco normativo adaptado a la «realidad cambiante» de la infancia migrante. El plan proponía una distribución extraordinaria basada en indicadores como población, PIB per cápita, tasa de desempleo, o grado de solidaridad territorial. Tras la cumbre, tanto el lehendakari como el presidente canario canalizaron la propuesta por escrito a todos los presidentes autonómicos y al Gobierno central. Sin embargo, la Conferencia concluyó sin acuerdos concretos: el plan no fue debatido ni asumido formalmente.

La necesidad de alcanzar un pacto migratorio a nivel europeo sigue sobre la mesa. Pero mientras tanto, la aprobación del decreto que detalla el número de menores no acompañantes que cada comunidad autónoma debe acoger echa andar. En este marco, Canarias ya ha comenzado a enviar los primeros expedientes de los chicos para que puedan iniciar su viaje a la Península. El proceso que no ha estado exento de imprevistos. El Ejecutivo autonómico aseguró que, tras remitir los primero expedientes a través del registro, el procedimiento se vio afectado por problemas técnicos. Algo que afectó especialmente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde no fue hasta el jueves, después de una reunión entre Consejería y Subdelegación, que se activó la plataforma digital para subir la documentación de los muchachos. Los expedientes reúnen nueve archivos distintos, por lo que el peso supera la capacidad del registro. En la provincia de Las Palmas ya se han enviado unos 54 expedientes, una cifra que se espera alcanzar en Santa Cruz de Tenerife durante la jornada del viernes.