Esto es lo que pasa cuando una canaria descubre que su ADN esconde genes de varios continentes

Esperó tres meses, revisando el buzón cada semana como si del horóscopo se tratase. Pero lo que Adriana estaba a punto de descubrir no lo anticipaba ningún signo zodiacal. Bastó un sobre, una muestra de saliva y una buena dosis de nervios para solventar su curiosidad.

Nacida y criada en Canarias, creía conocer bien su historia. Pero el ADN tiene memoria más larga que los relatos familiares, y en su caso, tejía un mapa donde Portugal, Marruecos, Cuba y hasta Puerto Rico marcaban destinos olvidados.

El origen que late en silencio

Sus padres estaban a su lado cuando abrió los resultados, y lo que sintió fue una mezcla de emoción, risa y sorpresa, cuenta Adriana (@aadriqb), la creadora de contenidos que decidió someterse a un test genético tras investigar durante meses sobre los orígenes canarios. “Sabía que teníamos conexión con Cuba, pero no esperaba todo lo demás”.

Según el informe de MyHeritage, Adriana es 51 % portuguesa, 32 % española (catalana y vasca), y el resto una amalgama de herencias tan ricas como inesperadas: 5,7 % marroquí, 3,6 % argelina, 2,7 % tunecina, 1,9 % bretona, 1,4 % italiana del sur, y 1,2 % sarda.

Canarias, África, Europa y América: un ADN con pasaporte

Canarias es un cruce de caminos. Que aparezcan genes del norte de África no es raro, pero sí me sorprendió ver conexiones con lugares como Puerto Rico, Texas o Nueva York. Eso le voló la cabeza, explica. El informe identificó un “grupo genético adicional” con fuerte presencia en San Juan, lo que confirma la huella migratoria canaria hacia América.

Adriana utilizó un kit de MyHeritage, uno de los servicios más populares para análisis genéticos personales. La muestra se envía por correo y tarda unas 6 a 8 semanas en procesarse, aunque en su caso esperó tres meses.

Estos test permiten estimar la procedencia genética en función de patrones compartidos con millones de perfiles de referencia en distintas regiones del mundo.

Paisaje de Isla de Flores, en el archipiélago portugués de Azores. / Macaronesia, islas felices

Portugal, Azores, Cerdeña

Uno de los hallazgos más curiosos fue el alto porcentaje portugués, con especial concentración en Faro y las Azores. “Eso fue inesperado. Mi familia siempre se ha identificado como canaria pura, pero ahora sé que tenemos mucho de portugueses también”.

También aparecieron rastros del sur de Italia, Cerdeña, Francia y otros lugares insospechados. Somos un poco de todo, pues incluso le salieron genes sarda y bretona.

El poder de una historia genética

“Llevo tiempo interesada en la historia de Canarias", en cómo vinimos de tantos sitios y emigramos a tantos otros. Pero una cosa es leerlo, y otra verlo en tu ADN. La creadora compartió su experiencia en redes sociales, generando miles de reacciones. Muchas personas le agradecieron por mostrar que las raíces no se ven, pero se sienten y esto despertó la curiosidad de muchos.

Más allá de la curiosidad, saber de dónde vienes puede ayudarte a entender aspectos culturales, hereditarios e incluso de salud. Algunos servicios de ADN ofrecen alertas sobre predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades o deficiencias nutricionales.