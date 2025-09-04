En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores
Sin avances. Los traslados de menores migrantes no acompañados sin solicitud de asilo a la Península continúan sin fecha definida para su inicio. Una situación que resulta inesperada, especialmente tras la celebración del comité interministerial de este martes, en el que, según había confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se activarían las derivaciones de menores sin protección internacional procedentes de Ceuta y Canarias.
Alexandra Socorro
Desde el Gobierno central aseguran que Ceuta sí ha hecho la tarea burocrática para que los niños puedan comenzar los viajes a la Península
Detenidos 16 ocupantes del cayuco en el que murieron decenas de personas en agosto
La Policía ha detenido a 16 ocupantes del cayuco rescatado a la deriva por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria el 24 de agosto después de que murieran varias decenas de las personas que iban en él, por su presunta implicación en los hechos que sucedieron a bordo, que incluyen posibles muertes violentas.
Alexandra Socorro
Canarias refuerza su personal para dar celeridad al traslado de menores migrantes no acompañados
Canarias va un paso por delante. La Comunidad Autónoma ha comenzado a reforzar su personal administrativo para dar celeridad a los traslados de menores migrantes no acompañados –tanto con la solicitud de asilo como sin ella– a la Península. El objetivo: evitar las excusas y dar «una respuesta inmediata» a los requerimientos del Estado, que este martes celebrará una Comisión Interministerial para activar las derivaciones de los menores sin protección internacional que permanecen en los territorios fronterizos. Así lo afirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al término del Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto que detalla el número de niños que cada región puede acoger. Aunque desde la Administración canaria reconocen que para derivar a cada menor deben resolverse múltiples trámites, la decisión de fortalecer el personal administrativo permitirá «caminar deprisa» en la preparación de los expedientes de los muchachos que deben ser reubicados. Una medida que se toma pese a que se desconoce si se tienen planificadas las derivaciones: «Si el Estado tiene un plan establecido para los traslados, a Canarias no se lo ha contado», sostuvo la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en una entrevista con COPE.
Andrea Saavedra
La derivación de menores migrantes marca el inicio del curso político
Con el último grupo de 20 chicos que salió ayer del ‘Canarias 50’, el traslado más numeroso hasta la fecha, ya son 52 los jóvenes derivados a la Península
EFE
Los menores que lleguen desde este lunes a Canarias, Ceuta y Melilla serán derivados en 15 días
El traslado de los recién llegados a estos tres territorios se une a la derivación de alrededor de tres mil menores migrantes acogidos ya en estos lugares
Piden a Fiscalía que actúe contra Abascal al pedir el hundimiento del barco de Open Arms
Vanesa Martín, portavoz de la Sí se puede en Canarias, asegura que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que pide el hundimiento del buque de rescate marítimo, Open Arms, deben ser objeto de una actuación de oficio de la Fiscalía por un "claro" delito de odio.
Alexandra Socorro
Canarias invierte 90 euros diarios en cada menor migrante no acompañado, unos 190 millones al año
La crisis migratoria que enfrenta Canarias desde hace dos años -cuando en agosto de 2023 se declaró la emergencia migratoria- supone una demanda adicional de recursos económicos para la región. El Ejecutivo autonómico asume la asistencia de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del Archipiélago a bordo de cayucos y pateras. Un coste aproximado de 90 euros diarios por chico, que anualmente asciende a unos 190 millones de euros -en total-. Los números pueden parecer elevados, pero en porcentajes la migración representa aproximadamente el 1,63 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para 2025.
Guillermo Porcel
Baleares recurre ante el Supremo el reparto de menores no acompañados: "Es opaco y discriminatorio"
El Govern balear advierte que esta regulación afectará "gravemente" a la autonomía financiera de la Comunidad porque "pondría en peligro el sistema de protección de los menores y dificultaría la gestión de recursos destinados a esta finalidad"
Alexandra Socorro
La mayor tragedia en la ruta atlántica: 143 muertos en el intento de llegar a Canarias
El naufragio de una embarcación que partía desde Mauritania con rumbo a Canarias deja a centenares de personas fallecidas, 16 supervivientes y 70 cuerpos recuperados
