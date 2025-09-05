Este pequeño animal se extiende por Canarias y domesticarlo puede costarte hasta 200.000 euros

Un pequeño cuerpo erizado, hocico curioso y ojos diminutos que inspiran ternura. A primera vista, el erizo moruno parece inofensivo y cualquiera lo recogería del suelo con el mismo cuidado con el que recoge un peluche. Pero no es un juguete ni un animal doméstico, se trata de una especie introducida, establecida y que supone un agente de cambio y una amenaza para la biodiversidad nativa.

El erizo moruno (Atelerix algirus), llegado desde el norte de África a finales del siglo XIX, ha colonizado buena parte del territorio canario. Hoy es frecuente verlo en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e incluso en La Palma. Pero, como advierte el biólogo y divulgador Eduardo Martín (@edu.martin05) , “con esa carita tan simpática, mucha gente se lo lleva para casa. Y eso, además de ilegal, es un grave error”.

Una historia que comenzó en 1892

Según los registros históricos, el erizo moruno llegó a Canarias alrededor de 1892. Desde entonces, su población ha crecido sin control aparente. “Tener uno como mascota es ilegal, y las multas por su tenencia pueden oscilar entre 3.001 y 200.000 euros”, añade, citando la Ley 42/2007 sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Lo que comenzó como una curiosidad biológica se ha convertido en un problema ecológico. “Depreda huevos y polluelos de aves que anidan en el suelo, consume invertebrados y reptiles endémicos como lagartos, perenquenes o lisas, y altera la dispersión de semillas”, detalla el experto.

El erizo moruno, Atelerix algirus. / La invasión en el blog

El riesgo para la salud humana

El erizo moruno no solo amenaza la biodiversidad canaria, también representa un problema sanitario. Un estudio realizado en Tenerife Study of Zoonotic Enteric Pathogens of Atelerix algirus in Tenerife, Canary Islands, Spain reveló que el 93 % de los erizos analizados portaba al menos un patógeno causante de diarrea en humanos.

“Detectamos E. coli, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, Cryptosporidium y norovirus en sus heces”, señala el informe. Además, hasta el 24,4 % de los ejemplares presentaba dos patógenos, el 31,1 % tenía tres, y un 11,1 % portaba cuatro o más.

“Son portadores de un montón de bacterias, parásitos y virus”, advierte Martín en uno de sus vídeos. “Así que mejor no tocarlos. Si ves uno, llama al 112 o al centro de rescate de fauna silvestre más cercano”.

Bacteria E. coli utilizada para generar la enzima / Laboratorio GEdysa

Una defensa tan peculiar como peligrosa

En sus hábitats de origen, estos erizos han desarrollado una estrategia de defensa tan fascinante como inquietante: “Se les ha observado masticando toxinas de sapos y embadurnando sus púas con ellas, lo que convierte su defensa en punzante y venenosa a la vez”, explica Martín. “Aquí en Canarias no hay sapos, pero eso no significa que debamos tocarlos a la ligera”.

Algunas personas los recogen, creyendo que hacen un bien o queriendo convertirlos en mascotas exóticas. Pero, como recuerda el biólogo, “son una amenaza para el equilibrio natural y para nuestra salud. Tenerlos en casa no solo es ilegal, sino también peligroso”.

Las autoridades insisten en lo siguiente: si te cruzas con un erizo moruno en las islas, no lo toques ni lo recojas. No lo alimentes, no lo lleves contigo, ni mucho menos intentes domesticarlo. La actuación correcta es llamar a emergencias o contactar con los centros especializados en rescate de fauna.