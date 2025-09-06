El nacimiento de una pasión

El gran maestro soviético Sergei Mijailovich Eisenstein, a quien se le adjudica a menudo un protagonismo desproporcionado en la codificación del lenguaje cinematográfico, dijo de David Wark Griffith (Floydsfork, Kentucky, 1875/Los Ángeles, California, 1948): «No me gustan demasiado sus filmes, al menos en el sentido estrictamente dramatúrgico. En él, todo se fundamenta en conceptos simples y anticuados. Es, por llamarlo así, la viva expresión de una aristocracia burguesa en su apogeo y hacia la decadencia. Sin embargo, es el Dios padre. Lo ha creado todo, inventado todo. No hay cineasta en el mundo que no está en deuda con él. Lo mejor del cine soviético, sin ir más lejos, ha salido indudablemente de Intolerancia (Intolerance, 1916), la película más inteligente, directa y fascinante que hemos visto desde los albores del cine. Y El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation) es la máxima expresión de ese arte».

No erraba lo más mínimo en sus elogios el viejo maestro ni sus terminantes afirmaciones acerca de Griffith han podido ser nunca cuestionadas con argumentos convincentes pues, sea como fuere, debemos el arte del cine, su gramática y su evolución inicial, a la primera generación de directores americanos y muy especialmente a la gran capacidad de inventiva que, en ese sentido, demostró tener el autor de La calle de los sueños (Dream Street, 1921) desde que en 1908 emprendiera su extensa y esencial filmografía, algunos de cuyos títulos imprescindibles acaban de ser editados en España en formato digital. Aunque sus primeras películas distaran de ser obras maestras, desde sus comienzos como realizador Griffith estableció las bases de su revolución artística, superando las convenciones teatrales que imperaban en el cine antes de él y los amaneramientos subsiguientes. Sus primeros descubrimientos los hizo con observaciones cargadas de sentido común. Así, considerando que puede desplazarse la cámara entre dos tomas, es decir, que el cine es el arte de la ubicuidad, inventó la escala de planos -del plano general al primer plano- y con ella la denominada planificación analítica. Todo un descubrimiento, sin la menor duda.

El espacio del drama no era ya, pues, el de la dramaturgia escénica. La acción fílmica condicionaba, según sus necesidades propias, un espacio variable hasta el infinito. El montaje recibió así por primera vez con Griffith su auténtico significado expresivo: el de una representación analítica, mediante la sucesión de puntos de vista diferentes, de un mismo elemento dramático. Correlativamente, Griffith creaba un tiempo fílmico diferente al tiempo real, que por contracción o dilatación abría posibilidades dramáticas ilimitadas y que producía un elemento esencial del arte del cine: el ritmo. Desde esa época, ponía en práctica igualmente innovaciones expresivas como el uso dramático de la iluminación, el empleo de la cámara móvil, los travellings, etcétera.

A partir de 1912, Griffith pudo liberarse de las limitaciones impuestas por la producción sobre la duración de las películas -no superior al cuarto de hora- y su tema -que era obligatoriamente un sermón de corte moralista-. Empezó entonces a usar realmente sus descubrimientos expresivos, realizando «una de las primeras películas significativas de su arte: The Musqueteers of Pig Alley (1912) donde ya se percibe la utilización dramática de la profundidad de campo y algunos otros recursos lingüísticos que desarrollaría más tarde en algunas de sus obras monumentales», apunta el historiador norteamericano Lewis Jacobs.

En 1915, en El nacimiento de una nación, reúne todos sus descubrimientos anteriores y los emplea con fines dramáticos muy precisos. Esta película, de 1.375 planos, y más de tres horas de duración, ofrece ejemplos perfectos del uso expresivo de la profundidad de campo, de los movimientos de cámara, del montaje alterno y paralelo, y un largo etcétera de recursos expresivos. Griffith estableció por tanto los fundamentos esenciales de la expresión cinematográfica: las imágenes significan menos por su contenido aparente que por su organización, su sucesión y sobre todo sus relaciones de duración; la planificación produce un espacio fílmico específico. Por ello, El nacimiento de una nación, primera obra perfectamente lograda del cineasta, primera obra maestra del cine, señala el nacimiento del arte cinematográfico con mayúsculas. Ahí es nada.

En el panfleto que había redactado para defender su película ante la avalancha de invectivas que recibió desde los sectores más liberales de la sociedad estadounidense por el ambiguo retrato que ofrece del Ku Klux Klan durante la Guerra de Secesión y el consiguiente papel subsidiario que ejerció la comunidad negra en aquel conflicto, Griffith decía: «La intolerancia es la raíz de todas las censuras... La intolerancia martirizó a Juana de Arco... La intolerancia destruyó la primera prensa... La intolerancia inventó las brujas de Salem...». Sobre este tema, y respondiendo de alguna manera a las feroces críticas que recibió por el sentimiento racista que planeaba sobre la película, realizó el filme que tendría mayor influencia sobre sus sucesores del mundo entero: Intolerancia (Intolerance, 1916), cuya duración primitiva superaba las cuatro horas, se compone de cuatro relatos estrechamente ligados por una especie de montaje de segundo grado. Griffith veía así su película: «Mis cuatro historias se alternarán. Al principio, discurrirán por cauces separados, lentos y tranquilos; pero, poco a poco, se aproximarán cada vez más hasta su desenlace, en el que se mezclarán en un solo torrente de violenta emoción».

Como sucedió algunas décadas después con Elia Kazan y su extraordinaria aunque controvertida La ley del silencio (On the Waterfront, 1954), Griffith perpetró con Intolerancia su propia justificación ante las imputaciones de xenófobo de las que fue objeto, pergeñando, un año después de El nacimiento… un monumental drama expiatorio que, en cualquier caso, se convertiría, paradójicamente, en otra brillante prueba de su irrefutable maestría.

En el año 1919 realiza dos trabajos que son, sin duda, sus obras más perfectas, más acabadas, ya que la amplitud de sus temas se corresponde perfectamente con las posibilidades expresivas de las que disponía. Sobre Lirios rotos / La culpa ajena (Broken Blossoms, 1919) escribió con acierto el historiador francés Jean Mitry: «Esta película, en la que lo descriptivo está siempre subordinado a lo expresivo, es desde el punto de vista de la estricta perfección clásica su obra maestra indiscutible. Bajo la apariencia de un melodrama convertido en poema, sortilegio, salmodia, hay el implacable rigor de una tragedia griega. La visión de las cosas se enmarca en un decorado ideal, un decorado que cerca a los personajes, envuelve el drama, precipita los acontecimientos como si de los determinara y los expresara, con su miserable y frío rigor, cuya sordidez refleja la angustia de las almas que se mueven en ellos. A este respecto, así como Intolerancia y El nacimiento de una nación preludiaban al futuro cine soviético, Lirios rotos abre una estética nueva, la de la tragedia encerrada sobre sí misma, que será patrimonio del expresionismo alemán».

Pocos hombres han aportado tanto, y en tan poco tiempo, como Griffith a su arte. Su producción a partir de 1920, considerando las grandes obras que le precedieron y el desarrollo paralelo del cine a partir de 1915, se presenta como una claudicación. Citemos, sin embargo, Las dos tormentas (Way Down East, 1920), donde supo reforzar maravillosamente los conflictos vividos por los personajes mediante el desencadenamiento de las fuerzas naturales. La persecusión de la desesperada Lillian Gish por Richard Barthelmess se desarrolla a un ritmo vertiginoso en el marco de una tempestad de nieve. Consciente de lo que tiene entre sus manos, Griffith mantiene virtualmente en vilo al espectador hasta el mismísimo desenlace de la historia. Algo que, después de Griffith, hemos visto a la saciedad en las pantallas pero fue él, con su proverbial inventiva, quien lo puso en circulación.

Como los grandes cineastas americanos que le sucedieron, no fue tampoco un teórico de su oficio. Pero de la reflexión sobre su obra fílmica surgieron las bases esenciales de la estética del cine. Fue el maestro de los soviéticos Kulechov, Pudovkin, Vertov, Eisenstein, Dovjenko; de los germanos Murnau y Lang, del francés Abel Gance. Hasta Orson Welles, todo el cine hollywoodense vivió de su sabiduría y talento artísticos, y genios como von Stroheim reconocieron con frecuencia su influencia decisiva, tanto en el campo temático como en el estrictamente formal. En resumidas cuentas: que no podríamos comprender las grandes etapas ulteriores del séptimo arte, ni los grandes movimientos que surgieron años más tarde, sin volver al estudio atento y pormenorizado de las prodigiosas películas de este maestro irrepetible del arte cinematográfico.