Las operaciones de Spring y Lopesan disparan la inversión hotelera

Con solo dos operaciones, Canarias bate récords de inversión hotelera, lo que demuestra que el mercado regional mantiene su atractivo para los inversores ante la bonanza turística que viven las Islas. Las compras por parte de Spring Hotels de Mare Nostrum Resort (en Arona, al sur de Tenerife) por 430 millones de euros y el desembarco del grupo Lopesan en Tenerife con la intención de adquirir el hotel Bahía del Duque (en Adeje, justo al lado de Arona) por 320 millones disparan el movimiento de adquisiciones de complejos turísticos, ya que estas operaciones -la de Lopesan pendiente de cerrarse- suman 750 millones de euros, a lo que hay que añadir las compras realizadas en el primer semestre del año, unos 250 millones, por lo que las inversiones en el sector alcanzarían los 1.000 millones de euros sin que se haya cerrado el año, un desembolso que ya supera con creces el de 2024, que fue de 664 millones de euros.

De los últimos nueve años solo en dos la inversión hotelera en las Islas superó los 1.000 millones de euros, concretamente en 2023 -1.175 millones- y el récord situado en 2018, con 1.684 millones. Todo indica que este ejercicio será el segundo mejor en este aspecto de la última década.

La comparativa con los últimos ejercicios también denota que el liderazgo de Canarias en inversión hotelera se mantiene firme gracias a que continúa siendo un destino seguro y atractivo; no en vano, tras la pandemia los números de visitantes, gasto turístico y plazas de las compañías aéreas baten récords uno tras otro y los grandes grupos empresariales y fondos de inversión apuestan claramente por las Islas.

En la secuencia desde 2016 hasta 2024 hay tres ejercicios con importante inversión: 2017 -991 millones-, 2018 -1.684 millones- y 2023, con 1.175 millones. El cero turístico que provocó el covid desplomó la inversión en 2020 hasta unos raquíticos 140 millones, que se incrementaron notablemente en 2021 hasta los 633 millones pero volvieron a caer abruptamente en 2022 a 175 millones. Desde 2023 la inversión hotelera ha vuelto a posicionar a Canarias como un destino puntero para el capital que se mueve en el sector, que se consolida este año con estas dos macrooperaciones.

Profundo calado

Las operaciones conocidas en los últimos meses son de profundo calado, ya que la compra del complejo Mare Nostrum Resort supone una adquisición récord calificada como la de mayor suma de la historia del sector hotelero. Solo los 430 millones de euros de la operación suponen un 38% de toda la inversión del año pasado, por lo cual Spring Hotels da un paso de gigante en su crecimiento. El complejo adquirido incluye tres establecimientos, dos de ellos de cinco estrellas. Además de la cuantía también se conoció que en esta operación Spring Hotels le ganó en la partida final al grupo de Amancio Ortega, la mayor fortuna de España, que ha realizado algunas operaciones puntuales en el sector hotelero después de la pandemia.

Pero hace unos días trascendió la operación estrella, ya no solo por su cuantía económica, sino por que se trata del desembarco en Tenerife de un grupo hotelero de origen grancanario como es Lopesan con la intención de adquirir el hotel Bahía del Duque, uno de los establecimientos más emblemáticos del sur tinerfeño, por un montante de 320 millones de euros. De esta forma, Lopesan amplía su presencia en las Islas, que hasta ahora se centraba en Gran Canaria y Fuerteventura. Se trata del segundo intento de la empresa canaria de establecerse en Tenerife, porque también estuvo interesada en la adquisición del complejo Mare Nostrum Resort pero el precio de venta lo consideró excesivo y fue finalmente Spring Hotels quien se llevó el gato al agua.

Con estas operaciones Canarias afianza su liderazgo frente a otras comunidades turísticas españolas como Baleares, Andalucía o Cataluña. De hecho, antes de los movimientos de Spring y Lopesan, el Archipiélago captaba el 20% del capital que se inyectó en el sector alojativo de toda España. Hasta hace unos años el interés de los inversores estaba más centrado en Baleares, pero Canarias ha ido ganando más fuerza porque no solo se convierte en el destino preferido de los mercados emisores en invierno, sino que el verano cuenta ya con unas cifras récord que no se habían visto nunca. Sin ir más lejos, los datos conocidos hace unos días de Frontur reflejan el mejor julio de la historia turística de las Islas con 1,2 millones de visitantes internacionales, con especial relevancia de los británicos.