Stephen King se divierte

Una buena medida de la importancia de Stephen King (Portland, Maine, 1947), de cómo en 2025 todavía mantiene un enorme valor comercial, es la prontitud con la que su producción nos llega traducida al mercado español. Apenas un mes después de su lanzamiento en Estados Unidos, ya disponemos de No tengas miedo, su nueva novela, en nuestras librerías. Vale, su editorial espera mucho de él, ¿y sus lectores? King disfruta de una gran fidelidad por parte de una enorme base de lectores. Y esa es una realidad justificada por la eficacia del que sin duda es uno de los grandes narradores del último medio siglo.

Con No tengas miedo, King nos entrega otra eficaz muestra de su fascinación por lo extraño y su atracción por lo truculento, pero de nuevo en forma de un thriller policiaco, una de sus grandes pasiones. «Esta vez he querido escribir algo diferente», ha explicado en un vídeo promocional de No tengas miedo, «y eso significa que tenía que tener un argumento», añadió el maestro del terror, la intriga y el misterio.

Parece que el autor de Carrie ha querido probar algo nuevo, y en esta ocasión no ha seguido su método habitual: comenzar a escribir con una vaga idea de lo que quiere contar y dejarse llevar por los detalles, los personajes y sus anécdotas, lo que suele derivar en una narrativa descompensada pero fluida y repleta de desviaciones y recovecos que casi contienen novelas dentro de sus novelas.

Sin salirse del camino

En esta ocasión, King casi trabaja como un guionista cinematográfico, y sabiendo dónde iba a terminar, se comporta como un buen muchacho y no se sale del camino que él mismo se ha marcado. Esta novela es su trabajo más directo y conciso, aunque no deja de tener casi todas las señas de identidad de King, por supuesto.

¿De qué va No tengas miedo? «Cuando el Departamento de Policía de Buckeye City recibe una carta de alguien que pretende «matar a trece inocentes y a un culpable» para expiar una muerte innecesaria, la detective Izzy Jaynes no sabe qué pensar. ¿Están a punto de asesinar a catorce personas por venganza? Preocupada, decide acudir a Holly Gibney para que la ayude. Mientras tanto, la activista por los derechos de la mujer Kate McKay se embarca en una gira de conferencias, atrayendo a tantos seguidores como detractores. Alguien que se opone vehementemente a su mensaje ataca sus eventos y, aunque al principio nadie resulta herido, el acosador se vuelve cada vez más atrevido, y contactan a Holly Gibney para proteger a Kate».

Con todos esos elementos, que King entremezcla y cruza para tejer un thriller emocionante, que aunque no supone una ruptura del género -todo esto lo hemos leído antes-, ni se lo propone, sí termina en un magnífico ejemplo de lo que el thriller puede ser, con un final tenso y peligroso a la altura de las expectativas que generan estas casi 600 páginas.

Los lectores habituales de Stephen King ya conocen bien a Holly Gibney, personaje muy querido por King, y que ya ha aparecido en cinco novelas y un relato corto -Gibney lleva ya once años en la mente de King, desde que irrumpiera con fuerza en la trilogía Mr. Mercedes-. El problema con Gibney es que cuando nació ya apareció con las hechuras de un gran personaje, y en todas estas novelas apenas ha evolucionado y cambiado, es quien es, y poco más.

El haber usado a Gibney, que haya protagonizado incluso alguna de esas novelas de forma absoluta, no ha supuesto nada para la esencia de esta avezada y dura investigadora privada -no todo en la escritura de King es bueno, y esta carencia en su capacidad de mover a sus personajes juega en su contra al volver a usarlos-. ¿Esto supone un gran problema? Seamos sinceros, para nada. El disfrute evidente de King al escribir nos llega también a los lectores.

Sí, King disfruta escribiendo misterios para Holly Gibney, sin duda, pero en esta ocasión, quizá por obligarse a un cambio en su forma de escribir, todo resulta un poco diferente. Él mismo ha reconocido que el proceso de trabajo ha sido arduo, que le ha sido difícil de escribir, que ha necesitado de muchas reescrituras y borradores para poder terminar No tengas miedo. Esta novela va como un cohete, directo y a una velocidad endiablada, lo que no es muy Stephen King. Cuando Hollywood decida convertir estas páginas en un largometraje -y todos sabemos que eso va a ocurrir-no lo va a tener muy difícil, porque Kings ya les ha hecho todo el trabajo.

Crítica social

No tengas miedo insinúa alguna reflexión sobre las apariencias de la bondad en la sociedad actual, con lo que King juega a la crítica social, aunque nos deje a los lectores que aportemos las conclusiones. En este relato de acosadores, asesinos en serie y personalidades públicas con dobleces, de ritmo adictivo y de tensión creciente, King se encuentra cómodo -pese a las constricciones de trabajo que él mismo quiso imponerse en esta ocasión y que nos roban sus afamadas, y también temidas, derivas hacia lugares oscuros y alejados de la trama- y el lector también, arropado por unas convenciones que conoce bien pero que le son mostradas con encanto y el buen hacer de un narrador magistral.

Esta novela está construida con el material con el que se forjan los thrillers, y aunque no aporta nada nuevo aparte de su propia existencia, eso ya es suficiente para los aficionados al género.