En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Europa Press
Más de 200 personas y 26 colectivos llevan a Abascal ante la Fiscalía por pedir el hundimiento del barco de Open Arms
Entre los denunciantes se encuentran Sumar, Podemos y los sindicatos UGT y CCOO
EFE
Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda en la ruta hacia Gran Canaria
Las declaraciones de testigos protegidos en el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana revelan un relato "durísimo", que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas con vida lanzadas desde la embarcación
Alexandra Socorro
El lehendakari se ve con Clavijo tras tirar de las orejas al PP por los menores migrantes
Pradales, cercano a las tesis de Canarias, ‘reprende’ a la Junta de Andalucía por falta de control de los menores que llegan al País Vasco para cruzar la frontera
Europa Press
Clavijo y Pradales analizarán la próxima semana en Canarias la gestión de la migración
En el encuentro también se abordarán otras cuestiones
Isabel Durán
Canarias cumple su parte y remite los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados al Estado
La consejería envía una veintena de informes de menores no asilados y este jueves se ve con el Gobierno para recibir indicaciones de la gestión de la documentación
Alexandra Socorro
Beatriz de León Cobo: "La presión al Gobierno de Mauritania explica el descenso de llegadas de migrantes a Canarias"
La experta participó este miércoles en una jornada, organizada por el Gobierno de Canarias, en la que se analizó la situación geopolítica en el Sahel y su impacto en la ruta migratoria hacia el Archipiélago
EFE
Autoridades mauritanas rescatan a 171 migrantes en la costa de Nuakchot
El rescate se produjo después de que la embarcación en la que se encontraban sufriera una avería
Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores
Sin avances. Los traslados de menores migrantes no acompañados sin solicitud de asilo a la Península continúan sin fecha definida para su inicio. Una situación que resulta inesperada, especialmente tras la celebración del comité interministerial de este martes, en el que, según había confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se activarían las derivaciones de menores sin protección internacional procedentes de Ceuta y Canarias.
Alexandra Socorro
Canarias no ha gestionado ningún expediente de los menores migrantes a la espera de instrucciones del Estado
Desde el Gobierno central aseguran que Ceuta sí ha hecho la tarea burocrática para que los niños puedan comenzar los viajes a la Península
Detenidos 16 ocupantes del cayuco en el que murieron decenas de personas en agosto
La Policía ha detenido a 16 ocupantes del cayuco rescatado a la deriva por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria el 24 de agosto después de que murieran varias decenas de las personas que iban en él, por su presunta implicación en los hechos que sucedieron a bordo, que incluyen posibles muertes violentas.
