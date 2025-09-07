"La primera persona que me ayudó a saber cómo comer": así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura

Corralejo, entre sus dunas y sus paisajes llenos de pplayas paradisiacas se esconden historias que no salen en televisión. Historias que nacen de encuentros fortuitos, de platos humeantes y de manos que saben contar sin hablar.

Una de esas historias es la de María Patiño. No como presentadora, ni como rostro de la prensa . Sino como comensal fiel, como amiga agradecida, como alguien que un día cualquiera aterrizó en el norte de Fuerteventura y encontró algo que no esperaba: un sabor, una voz, un gesto de bienvenida. Y todo comenzó en el restaurante Patai Beach Corralejo.

El vínculo entre una periodista y un cocinero

“¿Qué hace una de las periodistas más reconocidas del mundo televisivo español en el norte de Fuerteventura?”, se preguntó el creador de contenidos @specialsixyt, al verla sentada frente a una paella. La respuesta, sin embargo, no se encuentra en titulares, sino en aromas, afectos y lealtades.

“Ariel fue la primera persona que conocí cuando llegué a Corralejo”, cuenta María en el vídeo. “Me mandó un mensaje por Instagram. Me dijo: ‘¿Quieres venir a mi local?’. Y no me preguntes por qué, pero aparecí. Desde ese día, mi fidelidad no es solo una cuestión de amistad". Es saber que hay alguien que sabe hacer de comer y que lo hace con alma.

Patai Beach: mucho más que un restaurante

Ubicado frente al mar, Patai Beach no es un restaurante cualquiera. Es el taller personal de Ariel, un maestro paellero cubano con raíces tinerfeñas, que se formó en la escuela de MasterChef en Fuerteventura. Su cocina apuesta por los productos locales y huye de las recetas de Google. “Esta receta no es una copia, nace de nuestra experiencia y de una técnica propia”, afirma Ariel con orgullo en una de sus publicaciones de Instagram.

En uno de sus vídeos más virales, recuerda: “La cocina, al final, es eso: transformar la escasez en creatividad y dar valor a cada plato. Porque detrás de cada receta hay una historia de lucha y esperanza”. Y María lo confirma: “Lo importante es que su paella no depende ni de ti ni de mí, depende de sus manos”.

El sabor de la fidelidad

María Patiño no necesita cámaras para volver a Corralejo. Vuelve porque encuentra autenticidad. Porque “me ayudó a saber cómo comer”, porque en Ariel descubrió a alguien que no la trató como una celebrity, sino como a una persona. Y entre cucharadas y confidencias, dejó claro que Patai Beach no solo la conquistó por el estómago.

La paella de Ariel no se imprime, no se comparte en PDFs ni aparece en TikTok con cantidades exactas. Es una receta que se guarda entre el humo y la arena, en la fidelidad silenciosa de quienes vuelven. Como María Patiño. Como tantos otros que han probado su cocina y han entendido que, a veces, la mejor historia se cuece a fuego lento.

Si pasas por Corralejo, mira más allá de los escaparates turísticos. Busca esa mesa frente al mar donde alguien cocina con origen canario-cubano y corazón de chef.