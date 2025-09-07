DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores

Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores

Sin avances. Los traslados de menores migrantes no acompañados sin solicitud de asilo a la Península continúan sin fecha definida para su inicio. Una situación que resulta inesperada, especialmente tras la celebración del comité interministerial de este martes, en el que, según había confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se activarían las derivaciones de menores sin protección internacional procedentes de Ceuta y Canarias.