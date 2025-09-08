En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
La paradoja de la España despoblada que se niega a acoger niños
España se enfrenta a un gran reto. La baja natalidad y el despoblamiento de las zonas rurales comprometen no solo el futuro demográfico del país, sino también el equilibrio poblacional de Europa. Ante esto, la migración se perfila como una posible solución para revitalizar la España vaciada. Un argumento del que echan mano desde la política y que cobra aún más relevancia en el actual contexto de crispación marcado por el debate en torno al reparto de menores migrantes no acompañados: a un lado se sitúan las regiones gobernadas por el Partido Popular que tildan la distribución de «injusta porque utiliza a los chicos como moneda de cambio». Al otro, el Gobierno central que opina que el posicionamiento del PP es «racista». Pero en medio del embrollo político, los expertos aseguran que en un país de 48 millones de personas, «que recibe un número similar de turistas, no debe ser un problema acoger a un pequeño grupo de niños». Así lo explica el geógrafo y director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata. Su discurso toma aún más fuerza cuando se trata de aquellas zonas que han experimentado una pérdida de población y que las compromete «desde el punto de vista de su vitalidad humana o su dinámica económica» porque han desactivado la permanencia de ciertos servicios de carácter público o privado.
Europa Press
Más de 200 personas y 26 colectivos llevan a Abascal ante la Fiscalía por pedir el hundimiento del barco de Open Arms
Entre los denunciantes se encuentran Sumar, Podemos y los sindicatos UGT y CCOO
EFE
Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda en la ruta hacia Gran Canaria
Las declaraciones de testigos protegidos en el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana revelan un relato "durísimo", que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas con vida lanzadas desde la embarcación
Alexandra Socorro
El lehendakari se ve con Clavijo tras tirar de las orejas al PP por los menores migrantes
Pradales, cercano a las tesis de Canarias, ‘reprende’ a la Junta de Andalucía por falta de control de los menores que llegan al País Vasco para cruzar la frontera
Europa Press
Clavijo y Pradales analizarán la próxima semana en Canarias la gestión de la migración
En el encuentro también se abordarán otras cuestiones
Isabel Durán
Canarias cumple su parte y remite los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados al Estado
La consejería envía una veintena de informes de menores no asilados y este jueves se ve con el Gobierno para recibir indicaciones de la gestión de la documentación
Alexandra Socorro
Beatriz de León Cobo: "La presión al Gobierno de Mauritania explica el descenso de llegadas de migrantes a Canarias"
La experta participó este miércoles en una jornada, organizada por el Gobierno de Canarias, en la que se analizó la situación geopolítica en el Sahel y su impacto en la ruta migratoria hacia el Archipiélago
EFE
Autoridades mauritanas rescatan a 171 migrantes en la costa de Nuakchot
El rescate se produjo después de que la embarcación en la que se encontraban sufriera una avería
Ni un solo avance en la primera reunión para la derivación de menores
Sin avances. Los traslados de menores migrantes no acompañados sin solicitud de asilo a la Península continúan sin fecha definida para su inicio. Una situación que resulta inesperada, especialmente tras la celebración del comité interministerial de este martes, en el que, según había confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se activarían las derivaciones de menores sin protección internacional procedentes de Ceuta y Canarias.
Alexandra Socorro
Canarias no ha gestionado ningún expediente de los menores migrantes a la espera de instrucciones del Estado
Desde el Gobierno central aseguran que Ceuta sí ha hecho la tarea burocrática para que los niños puedan comenzar los viajes a la Península
