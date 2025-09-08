Violencia en Mauritania: el coste humano de frenar la ruta atlántica

«El ejército mauritano nos golpeó con palos y con un látigo de goma. Nunca había visto una actitud tan brutal», relata Marco Gibson, ciudadano liberiano, agredido y expulsado a una zona peligrosa de la frontera de Malí. Este es solo uno de los testimonios recogidos en el informe Me acusan de intentar ir a Europa de la oenegé Human Rights Watch (HRW), que documenta entre 2020 y 2025 un patrón de detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, extorsiones y expulsiones colectivas perpetradas por las fuerzas de seguridad mauritanas con apoyo financiero y logístico de la Unión Europea y de España.

Mauritania se ha convertido en un muro invisible y violento para las miles de personas que tratan de llegar a Canarias a través de la ruta atlántica. Allí, la represión se cuenta en primera persona. El estudio recoge historias de migrantes y de presuntos traficantes de personas que relatan haber sido golpeadas, encerradas en condiciones infrahumanas o deportadas a zonas desérticas sin agua ni comida.

Un hombre detenido por la policía relató a HRW lo que vivió durante los interrogatorios: «Me quitaron la ropa y me golpearon. Me aplicaron descargas eléctricas… Dijeron que estaba ayudando a la gente a ir a España». Algunos migrantes señalaron la posible implicación de actores europeos en los interrogatorios. Uno de ellos, senegalés, contó que tras ser acusado falsamente de intentar llegar a Europa: «Me acusaron de intentar ir a Europa… En la comisaría, un hombre blanco, sin uniforme, escuchaba mientras el jefe de policía hacía preguntas».

La violencia no se limita a los centros de detención. También se extiende a las comunidades que conviven con la presión migratoria. Un pescador senegalés entrevistado en Nuakchot confesó a los investigadores el desgaste que sufre su entorno desde que Mauritania empezó a recibir dinero europeo: «Desde que Europa puso dinero para controlar a los migrantes, estamos muy cansados… Si las autoridades nos arrestan, nos maltratan». La organización humanitaria advierte de que Bruselas y Madrid son «cómplices» de esos abusos al haber convertido al país africano en gendarme fronterizo sin garantizar una defensa mínimas de los derechos humanos.

Solo en el primer semestre de 2025, más de 28.000 personas fueron expulsadas forzosamente, una cifra que triplica la de 2019. El informe subraya que estas prácticas se han intensificado a medida que aumentaba la financiación europea, que en los últimos dos años se tradujo en patrulleras, vehículos, centros de internamiento y sistemas de vigilancia costeados por España y la Comisión Europea.

Graves traumas

Desde Canarias, este diagnóstico tiene una lectura directa. El Archipiélago, frontera sur de Europa, ha recibido en los últimos años cifras históricas de llegadas: más de 47.000 en 2024 y 12.126 en apenas ocho meses de 2025. Cada cayuco que alcanza las islas lleva consigo no solo el riesgo del océano, sino también el rastro de la violencia padecida previamente en tierra firme. Los centros de acogida de las Islas se ven obligados a atender a personas con graves traumas, muchos de ellos menores no acompañados, que han sobrevivido a palizas y abusos en Mauritania antes de arriesgar la vida en el Atlántico.

La externalización de fronteras no es una estrategia nueva en Europa, pero el informe de HRW demuestra cómo sus consecuencias recaen de forma cruda en regiones fronterizas como Canarias. España y la UE han apostado por transferir el control a terceros países bajo la premisa de contener flujos migratorios, aun sabiendo que esos Estados carecen de garantías democráticas y de sistemas de protección. Italia ha replicado este modelo con acuerdos en Libia y, más recientemente, en Albania, lo que ha provocado fuertes críticas del Consejo de Europa por los malos tratos y condiciones inhumanas en los centros de detención. El patrón se repite: Europa blinda sus fronteras, pero desplaza hacia fuera la responsabilidad sobre las vidas de quienes buscan refugio.

500 millones de euros

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó en febrero a Nuakchot junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para sellar un acuerdo con el mandatario Mohamed Ould Ghazouani. España comprometió 210 millones y la Comisión otros 300 para reforzar la seguridad y el control migratorio. Los datos muestran que las llegadas a Canarias se redujeron un 52% respecto al mismo periodo del año anterior, pero el precio real lo han pagado los migrantes. Organizaciones como CEAR subrayan que el informe de HRW no es ninguna sorpresa: desde hace tiempo vienen recogiendo testimonios coincidentes de refugiados que describen palizas, redadas y deportaciones arbitrarias.

La paradoja, según denuncian oenegés y expertos, es que se exhiben las cifras de descenso de llegadas como un éxito político mientras se invisibilizan las violaciones sistemáticas de derechos. Mauritania, que solo en 2024 recibió un millón de migrantes, muchos procedentes no solo del Sahel sino también de Asia, se enfrenta a una crisis migratoria interna que su Gobierno gestiona con mano dura, amparado ahora por el respaldo económico europeo.

Desde Canarias, donde la llegada constante de cayucos ha generado tensiones entre el Gobierno autonómico y el Estado por la gestión de los menores no acompañados, el informe añade una dimensión ética al debate. El Atlántico sigue siendo un cementerio abierto, pero HRW recuerda que la tragedia empieza antes de embarcarse: en las comisarías, en los desiertos y en los centros de detención de Mauritania. Europa y España, al financiar ese sistema, no solo externalizan el control migratorio, también externalizan la violencia. Canarias, como frontera europea, es la que recibe cada día el eco de ese fracaso.