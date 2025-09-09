Ni 100 niños en un mes: el traslado de los menores asilados sigue encallado

Más reuniones, pero la misma demanda. Canarias continúa reclamando celeridad en los traslados de menores migrantes no acompañados con asilo al territorio peninsular. Una petición que, según denunció el Ejecutivo autonómico al término del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado, sigue sin atenderse: los viajes de los niños siguen atascados en cifras muy por debajo de lo necesario para aliviar la presión sobre el Archipiélago. Desde que comenzaron las derivaciones, el pasado 11 de agosto, solo 67 menores han sido trasladados, de los más de 1.000 que deberían salir. Así, sumando a los 20 que, según lo acordado en la reunión, saldrán a lo largo de esta semana, el número total no alcanza el centenar. A este ritmo, los traslados se alargarían durante un año. Un margen de tiempo con el que no cuenta la comunidad autónoma que ya en numerosas ocasiones ha alertado de la presión migratoria que soporta y que ha llevado al sistema de acogida a triplicar su capacidad y entrar en un estado de contingencia.

"Seguimos exigiendo que se cumpla con Canarias, que se respete la salida de los chicos con protección internacional y que el Estado cumpla con el auto que dictó el Tribunal Supremo hace más de cinco meses", criticó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, quien además aseguró que Madrid realizará 20 traslados esta semana - tal y como ocurrió la anterior - pese a que "se comprometieron" a incrementar las salidas: "Parece que no es posible", apuntó Rodríguez.

Más de 170 menores en el 'Canarias 50'

La lentitud del Estado, además de trasladar a cuentagotas a los chicos, los bloquea en el centro Canarias 50. 170 niños y adolescentes, según el Ejecutivo regional, llevan más de dos semanas alojados en este recurso dependiente del Estado. Un hecho que vulnera el compromiso estatal de limitar la estancia a un máximo de 15 días, pues según lo acordado el lugar tendría un carácter transitorio y solo era un paso previo al traslado a la Península. A esos 170 se suman otros 40 menores que se encuentran a la espera de ser trasladados al centro: "Nos mantenemos a la espera de que los viajes se realicen con más efectividad. Solo así se podrá cumplir con los niños y niñas", sostuvo Rodríguez.

Ante esta tesitura, el Gobierno autonómico aseveró que, pese a que entre un 25% y un 30% de los menores con protección internacional quieren ser trasladados al territorio peninsular, "muchos no entienden el motivo por el que tienen que salir del centro en el que están para ir a otro provisional - el Canarias 50 - hasta que se les asigne su destino definitivo. Un motivo que ha llevado a Canarias a solicitar que las entrevistas a los chicos se realicen en sus centros y, desde ahí, se hagan las derivaciones a la Península: "Nos han dicho que lo analizarán para ver si es viable". Pero mientras tanto, el Estado impartirá, con el apoyo de la entidad Engloba, charlas informativas sobre el programa de Protección Internacional en diferentes centros de menores no acompañados de titularidad del Gobierno de Canarias, de modo que los muchachos conozcan el programa estatal.