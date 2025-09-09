Las "prebendas" de Pedro Sánchez al "separatismo catalán" encienden el inicio del curso en el Parlamento de Canarias

El inicio del curso parlamentario en Canarias estuvo este martes protagonizado por el encendido debate de los partidos gubernamentales (CC, PP, ASG y AHI) y Vox contra la oposición de izquierdas del PSOE y NC-Bc a cuenta de lo que los conservadores denominan las "prebendas al separatismo catalán" del presidente Pedro Sánchez para "mantener su sillón en la Moncloa": la financiación "singular y generalizable" y la redistribución de la deuda de las comunidades autónomas.

Dos decisiones adoptadas por el Ejecutivo central en apenas dos meses -una el 14 de julio y otra el 2 de septiembre- que se han mezclado en un agrio debate entre los distintos portavoces parlamentarios, que se acusaron mutuamente de usar "falsedades" y "patrañas" en sus argumentaciones, tanto a favor como en contra de los acuerdos "unilaterales" suscritos por el Estado con el único fin, según cinco de los siete partidos con representación en la Cámara regional, de sacar adelante los pactos entre el PSOE y ERC obviando el interés general de todo el país.

Quien abrió la veda fue el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, al asegurar que la mutualización de la deuda "es el timo de la estampita" porque "la deuda como residente canario pasa a ser deuda como ciudadano español al asumir la de otras comunidades que son superiores", lo que a su juicio demuestra que para el presidente Sánchez "hay ciudadanos de primera y de segunda" porque a los catalanes se les condona una deuda de 2.095 euros per cápita y a los canarios solo 1.440 euros.

En peligro el Estado del Bienestar

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, se encargó de recoger el relevo y añadió al cóctel un sistema de financiación que pone en peligro la suficiencia de recursos para garantizar la prestación de servicios públicos para sostener el Estado del Bienestar: "no va a haber recursos suficientes".

"El 80 % de los recursos de las comunidades del régimen común dependen de los impuestos estatales cedidos. Poner en peligro la solidaridad recogida en la Constitución, que otorga el papel al Estado de garantizar la solidaridad interterritorial, pondría en solfa el sistema", señaló.

Estas premisas fueron respaldadas por el nacionalista José Miguel Barragán, para quien ambas decisiones amenazan con quebrar el reconocimiento de las singularidades del Archipiélago como región ultraperiférica (RUP) y su Régimen Económico y Fiscal (REF), tal y como recogen la Constitución, el Estatuto y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE); y por el conservador Fernando Enseñat al recordar que las Islas son una de las comunidades autónomas más dependientes de la solidaridad del sistema y que, por ello, la propuesta del Gobierno "supone un atropello" al Archipiélago.

Excusas pueriles y patrañas

Unos argumentos que no aceptaron los socialistas, pues Manuel Hernández acusó a sus adversarios de utilizar "excusas pueriles y auténticas patrañas" para ocultar que no tienen diseñado un modelo de financiación para el futuro sistema que plantee el Estado y obviar que la mutualización de la deuda "convierte a Canarias en la comunidad autónoma más beneficiada de España".

Más allá en sus críticas fue la canarista Esther González al afirmar que "la amenaza de esta tierra no es Cataluña, sino este Gobierno de Canarias que agrava los problemas en lugar de resolverlos". Quienes ponen en riesgo a Canarias son ustedes, no los catalanes" insistió antes de recordar que fue el PP el primero en pactar con el nacionalismo catalán de Jordi Pujol cesiones del IVA y del IRPF para las investiduras del expresidente José María Aznar.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)