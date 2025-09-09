"Son auténticas cunas marinas": así es como la roca volcánica salva la vida marina sin que nadie lo note

A simple vista parecen solo charcos, restos de agua salada atrapados entre las rocas cuando el mar se retira. Pero si uno se detiene, con algo de tiempo y curiosidad, lo que descubre es un universo en miniatura. Pececillos que se agitan entre las algas, moluscos que trepan con lentitud por la piedra volcánica, burbujas que delatan vida. Ecosistemas enteros concentrados en un palmo de océano.

Para la bióloga marina Carla Pérez, divulgadora científica en redes sociales, estos charcos no son una simple anécdota. Son auténticas cunas marinas. “¿Sabías que muchos peces empiezan su vida en los charcos? Son como sus ‘guarderías’”, explica en uno de sus vídeos más virales.

Donde no hay coral, hay volcán

A diferencia de otros territorios del planeta, en Canarias no contamos con grandes arrecifes de coral cerca de la superficie. “Los corales aquí están a mayor profundidad”, señala Carla. En su lugar, son las propias rocas volcánicas las que suplen ese papel esencial para crear espacios de refugio, crecimiento y alimentación para cientos de especies.

La roca basáltica, porosa, rugosa, negra, es un verdadero tesoro ecológico. Gracias a su forma irregular, genera grietas, sombras y escondites donde los peces más pequeños pueden crecer protegidos. “Las zonas de marea sirven de refugio para un sinfín de especies. Aquí encuentran el ambiente perfecto para desarrollarse y enfrentar todos los retos que les esperan en el mar abierto”.

Ejemplar de mero registrado en el Puerto de La Luz / La Provincia

Un océano reducido al tamaño de un charco

La escena parece sacada de un documental: minisargos, miniviejas, y sus favoritos los minimeros nadan entre algas diminutas. “Es increíble pensar que especies tan importantes como los meros, que pueden llegar a pesar hasta 70 kilos, comienzan su vida en estos ambientes”, afirma Carla.

El problema, como tantas veces, es humano. Cada año destruimos más de cuatro kilómetros de costa, denuncia. Y con ello no solo desaparecen rocas. También estamos arrasando con nidos de vida, poniendo en riesgo la salud del océano.

El impacto muchas veces pasa desapercibido. No siempre es culpa directa de un vertido o una excavadora. A veces basta con construir demasiado cerca del mar, alterar el relieve, contaminar o incluso pisotear sin querer estas zonas frágiles durante un paseo. “No tiene ningún tipo de sentido seguir destruyendo nuestras zonas costeras”, afirma con rotundidad. “

Mirar con otros ojos

Frente a la desesperanza, Carla propone una mirada distinta. Solo tienes que pararte un minuto frente a una charca y mirar dentro. Te vas a sorprender. No son simples charcos, sino vida y futuro.

Su trabajo como divulgadora se ha convertido en una ventana educativa para miles de personas. Desde redes sociales explica con sencillez y rigor qué es lo que hace de Canarias un lugar único en biodiversidad marina. Y por qué conservar nuestras costas no es un privilegio, sino una urgencia ecológica.