Clavijo a Vox: “Llamarles fascistas no es un insulto, es un evidencia empírica”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho al portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, que llamar facsita a “su líder supremo”, Santiago Abascal, “no es un insulto, sino una evidencia empírica".

Galván, que afirmó que “Benito Mussolini es primo hermano” del presidente Clavijo e interrumpió varias veces desde su escaño a Clavijo, lo que le valió una advertencia de la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, insistió en que el barco de Open Arms que estos días está en el Archipiélago es "un eslabón mas en la cadena de las mafias de tráfico de seres humanos que recoge directamente de las costas africanas a los inmigrantes ilegales para traerlos a Canarias”.

“Open Arms se enriquece con el negocio con el tráfico de seres humanos y eso no se no puede ocultar insultando a Vox y a su presidente", insistió Galván, a quien Clavijo invitó “junto a su jefe” a visitar el buque para “hablar con los marineros que se tiran al mar a jugarse la vida".

"Escuchen el drama de elegir entre dejar un niño huérfano y rescatarlo o dejar que muera el niño y rescatar al padre, esas son las decisiones que tienen que tomar esas personas a las que ustedes denigran y que incluso se tirarían al mar par salvar su vida y la de su jefe", concluyó Clavijo.

