El Parlamento rechaza el racismo cultural de Vox de no impartir lengua árabe en Canarias

El Parlamento rechazó este miércoles con contundencia una iniciativa de Vox que pedía suprimir de los centros de enseñanza de Canarias la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí.

El racismo cultural es la creencia en la superioridad de una cultura sobre otras. Una discriminación basada en diferencias de tradiciones, costumbres, creencias, lenguas o religiones en lugar de la raza o la etnia. Ese rechazo impone la cultura dominante como norma y la negación de derechos a grupos minoritarios.

Eso intentó este miércoles de nuevo Vox y, una vez más, le salió el tiro por la culata, hasta el punto de que en el imaginario colectivo de la derecha más radical es posible que sonaran los gritos de cólera «¡Voto a bríos!» y «¡Por Belcebú!» lanzados por el espíritu de El Guerrero del Antifaz –paladín de la Hispanidad y 'azote de los moros' en los comics durante el franquismo–, que se removió en su 'tumba de papel' tras comprobar que el Parlamento de Canarias no detenía como pedían los 'cruzados' de Vox «la amenaza que para la identidad cultural del Archipiélago significa que 249 niños estudien por la tarde, como una actividad extraescolar, la lengua árabe y la cultura marroquí», como con ironía afirmó la nacionalista Vidina Espino para calificar la «nueva genialidad de Vox»: suprimir un programa fruto de un convenio firmado en 1980 por Adolfo Suárez como presidente.

De nada sirvieron para que la identitaria misión llegara a buen puerto –como sí ha sucedido en Murcia y Madrid gracias a la 'conversión' del PP a las ideas 'misioneras' de Vox– las soflamas del portavoz parlamentario de la derecha más radical, Nicasio Galván, en defensa de la propuesta: «la educación escolar en España debe transmitir la cultura española».

«Que sepa todo el que viene a España que viene a una tierra mejor gracias a la filosofía griega, el Derecho romano, el cristianismo y la Escuela de Salamanca, que viene a un país que realizó la mayor obra jamás realizada por ningún otro, que fue la Hispanidad», expuso Galván desde la tribuna de la Cámara regional transmutada en púlpito del papa Urbano II convocando la Primera Cruzada para recuperar Tierra Santa de unos infieles que quieren enseñar en Canarias «principios del Islam» tales como «la ocupación del Sahara, la sharía, la discriminación de la mujer o la persecución de los homosexuales».

Gracias Dios –que diría un católico apostólico–o 'Alhamdulillah' -que exclamaría un musulmán-, 67 diputados no compraron la nueva demagogia populista con la que Vox intenta inocular, hasta el momento si éxito, el odio al otro.