Piden 5 años de cárcel para dos patrones de un cayuco con 51 migrantes

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge el próximo 15 de septiembre un juicio en el que dos hombres están acusados por la Fiscalía de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, por lo que solicita que se le impongan cinco años de prisión a cada uno Los dos encausados.

Según el relato del Ministerio Público, los acusados habrían actuado de común acuerdo y por encargo de los organizadores del viaje desde la costa de África, cobrando a los 51 viajeros, incluidos dos menores, con nacionalidad de Mali, Mauritania y Senegal, diversas cantidades de dinero.

Con este fin utilizaron una embarcación destinada a la pesca y por lo tanto inadecuada para realizar un viaje de estas características, al carecer de cualquier tipo de medida de seguridad, luces de posición, radar o sistema de comunicación, lo que dio lugar a una "evidente situación de riesgo".

Cinco días de travesía

El viaje duró unos cinco días tras los que, auxiliados por Salvamento Marítimo, pudieron llegar a tierra firme.

La Fiscalía atribuye a los dos procesados haberse encargado de las funciones de navegación, manejo del timón y fijación y seguimiento del rumbo mediante dos dispositivos GPS, así como del mantenimiento del orden en el barco para lo que llevaban dos cuchillos de grandes dimensiones.

"De esta manera los viajeros lograron su propósito de entrar en territorio nacional, todos ellos sin la necesaria documentación acreditativa de identidad ni de las necesarias autorizaciones administrativas de entrada y permanencia en España", se indica en el escrito de Fiscalía.