Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario

No ladra, pero vigila. No muerde, pero impone. El presa canario es mucho más que un perro de gran tamaño y mirada intensa, es también historia, cultura y resistencia condensadas en un cuerpo robusto. Y aunque muchos lo conocen por su apariencia intimidante, pocos saben qué hay realmente detrás de su origen.

El biólogo y creador de contenido Eduardo Martín, conocido en redes como @edumartin05, ha despertado la curiosidad de miles de seguidores al lanzar una pregunta sencilla pero reveladora: ¿Sabías que el perro más típico de Canarias es fruto de siglos de historia y cruces?

De los campos a los puertos

“El presa canario es un símbolo de nuestras islas, pero seguro que no sabes de dónde viene”, lanza Eduardo al inicio de su vídeo. Y tiene razón, puesto que para conocer sus orígenes hay que remontarse al siglo XVI, cuando los cronistas de la conquista ya hablaban de los “perros presa” que habitaban en Canarias. Eran animales funcionales, utilizados para cuidar fincas, conducir ganado y proteger el territorio.

Sin embargo, la historia no se detiene ahí. “Con el paso del tiempo, esos perros no se quedaron aislados”, explica Eduardo. “Se cruzaron con perros de presa españoles traídos de la península, y más tarde con perros de lucha ingleses que introdujeron comerciantes y marineros, como los bulldogs y bull terriers”.

De esos cruces nació una raza fuerte, resistente y muy funcional. A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, su uso se desvió de las labores ganaderas a los combates clandestinos, una práctica entonces extendida en el archipiélago y que acabaría marcando negativamente su reputación.

Desde Telde al trono mundial: una joven Presa Canario se corona Campeona Joven del Mundo en Helsinki / LP/DLP

La sombra de la pelea y el renacer

Las peleas de perros, aunque hoy nos resulten impensables, fueron una realidad hasta bien entrado el siglo XX. “No eran eventos oficiales, sino retos entre vecinos, dentro de un círculo marcado en el suelo”, recuerda Félix Betancor en uno de sus artículos en el blog especializado La isla de los volcanes. Se respetaban reglas no escritas y rara vez acababan con la muerte de los animales, pero el impacto fue duradero.

Cuando estas prácticas fueron prohibidas en los años 60, el presa canario quedó relegado a la marginalidad, eclipsado por otras razas extranjeras como el pastor alemán o el dóberman. Su desaparición parecía inminente.

Pero algo cambió en los años 70. Un grupo reducido de criadores comenzó un proceso de recuperación casi heroico. Se reunieron, compartieron líneas de sangre antiguas, y fundaron el Club Español del Presa Canario, que marcaría el renacimiento de esta raza como patrimonio canario. “Por suerte, en los años 70 comenzó un proceso de recuperación que devolvió al presa a todas las islas”, celebra Eduardo Martín.

Presentación oficial del Presa Canario. “Marquesa (izquierda) y “Faycan (derecha) en la Expo-Otoño 87, con la delegación Canaria y el presidente entonces de la R.S.C.E. / Club Español del presa canario / Blog "La isla de los volcanes"

El majorero, clave en la identidad

Uno de los elementos fundamentales en la genética del presa es el bardino o majorero, una raza autóctona de Fuerteventura. “Fue el de mayor influencia en dar lugar al presa”, explica Eduardo. “De él heredó el tipo y color de pelo, parte de su expresión y su capacidad para cuidar del ganado”.

El bardino es más pequeño, pero increíblemente ágil, protector y leal. Hoy se reconoce como un excelente perro de trabajo y guarda, ideal para tareas de pastoreo y defensa. Su legado es innegable en el presa canario, que se convirtió en una raza con carácter fuerte, mirada penetrante y ladrido grave.

“Ahí está el problema”, advierte Eduardo. “Un perro criado para proteger el campo y el ganado acabó siendo visto por muchos como una raza peligrosa y agresiva”. Nada más lejos de la realidad, pues bien socializado y educado, el presa canario es un compañero leal, seguro, protector y equilibrado.

Hoy, esta raza no solo ha recuperado su lugar en los hogares y campos canarios, sino que se ha convertido en un símbolo de la identidad isleña, reconocido dentro y fuera del archipiélago. “Es un perro fuerte y único, que forma parte de nuestra historia y nuestra cultura”, resume Eduardo.