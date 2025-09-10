Así se hace el verdadero mojo picón: este cocinero rescata la receta canaria que su abuela le enseñó a ojo

“Oh, ¿qué pasó mi niño, quieres aprender a hacer el mojito de mi abuela?”. Con esa frase, el cocinero y creador de contenidos @cocinaypunto_ abre uno de sus vídeos más entrañables. No hay luces despampanantes ni ingredientes exóticos. Solo ajo, pimiento, almendras y una voz que cocina como se habla en casa: con cariño, con historia y con esa sabiduría ancestral que no necesita balanzas para medir lo que se guarda en la memoria desde pequeños.

No es un mojo cualquiera. Se trata el mojo que acompaña papas, pescados, carnes a la brasa y hasta pan del día anterior. El que une sobremesas, el que revive domingos en familia, el que huele a cocina abierta de par en par. Es el mojo rojo, o mojo picón, uno de los emblemas de la gastronomía canaria.

Ajo, pimiento y mucho corazón

La receta que comparte es sencilla, pero no por eso menos poderosa. Parte de unos ingredientes comunes en cualquier cocina , y los convierte en oro líquido. No hay medidas exactas, pero sí un orden que su abuela le enseñó “a ojo” y que ahora él traduce en pasos para que no se pierda. Estos pasos son los siguientes:

Picar los ajos con paciencia, sin miedo a que las manos se impregnen de aroma. Añadir los pimientos troceados, que pueden ser rojos secos o asados, dependiendo de la casa. Pelar las almendras y añadirlas poco a poco. Volver con los ajos y la sal, que se incorporan al mortero o triturador. Machacar los cominos y añadir junto con la pimienta negra, recién molida a ser posible. Agregar el pimentón y un chorrito de vinagre, que dará ese toque ácido tan característico. Triturar bien toda la mezcla hasta obtener una pasta homogénea. Pasar la mezcla a un bote limpio. Cubrir con aceite de oliva y “darle un meneo”, como dice el cocinero, con esa naturalidad que solo da la experiencia.

El mojo que sale de esta receta no es industrial, ni lleva conservantes, ni se guarda para “una ocasión especial”. Es el que se hace para acompañar unas papas arrugadas recién escurridas o para mojar pan cuando no queda más que el fondo del caldero.