Una delegación de eurodiputados visitará Canarias para evaluar el impacto de la migración
La delegación, compuesta por seis miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, iniciará el viaje el 15 de septiembre
Una delegación de eurodiputados viajará a Tenerife y Gran Canaria del 15 al 17 de septiembre para analizar los desafíos derivados de la presión migratoria que afecta a los ciudadanos de la región.
La delegación, compuesta por seis miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, estará encabezada por su presidente Bogdan Rzońca (ECR, PL) y llegará a Tenerife el lunes 15. Una vez allí, visitarán un centro de primeras llegadas, mantendrán un encuentro con los representantes de la agencia europea de fronteras Frontex y la Agencia de Asilo de la UE, y posteriormente, se reunirán con el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.
El martes 16, la delegación se trasladará a Gran Canaria, donde visitará otro centro de primeras llegadas y mantendrá varios encuentros con representantes de comunidades de migrantes y asociaciones vecinales locales. Los eurodiputados también se reunirán con autoridades judiciales y con el fiscal encargado de los casos de menores no acompañados, así como con el delegado del Gobierno en Canarias.
Por último, el miércoles 17, los eurodiputados visitarán un instituto y escucharán a organizaciones que trabajan en la educación e integración de niños y, en particular, de menores no acompañados. También tienen previsto reunirse con unidades operativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como con Cruz Roja y Salvamento Marítimo.
Miembros de la delegación
La delegación, encabezada por su presidente Bogdan Rzońca (ECR, Polonia), estará formada por Sandro Ruotolo (S&D, Italia) y Sebastian Kruis (PfE, Países Bajos). Además, se trasladarán hasta la comunidad autónoma tres miembros acompañantes - todos españoles -: Carmen Crespo Díaz (Partido Popular), Sandra Gómez López (PSOE) y Jorge Buxadé Villalba (Vox.)
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- Este pequeño animal se extiende por Canarias y domesticarlo puede costarte hasta 200.000 euros
- ¿Sabías que esta planta no es de Canarias? El biólogo botánico Guillermo Sicilia-Pasos desmonta un mito turístico
- La primera persona que me ayudó a saber cómo comer': así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura
- El PSOE vuelve a chocar con Sosa
- Fachas que se comportan como fachas
- Ni la Virgen del Pino apacigua la 'gresca' entre Clavijo y Torres por la quita de la deuda a los canarios