Ni papa ni patata: este es el vídeo que muestra cómo se "canariza" el famoso youtuber Santy Elías
El creador de contenidos se hace viral imitando el acento canario tras pisar las islas un par de horas
Apenas ha aterrizado en Canarias, pero no para de decir “chacho”. Con el bañador todavía húmedo y las cholas puestas suelta un "qué calor hace” mientras exige “una guagua para ir a por papas con mojo”. No es de aquí, pero lo parece.
En su último vídeo viral, el youtuber y tiktoker Santy Elías, más conocido como @santy_elias02, se mete en la piel de un personaje que todos los isleños han conocido alguna vez en la vida. Quien a las pocas horas de aterrizar en las islas, ya presume de acento como si hubieran nacido aquí.
“Chacho, las cholas”
La parodia arranca en un tono costumbrista, cargado de expresiones coloquiales:
—“Chacho qué calor hace, ¿no?”
—“¿Pero por qué hablas así?”.
Lo que sigue es un desfile de frases, cambios de acento forzados y confusiones lingüísticas que desatan las carcajadas del público canario. “Niño, pásame las chanclas, qué chanclas ni qué nada, las cholas, bro. Habla bien, chacho”, replica uno de los personajes que representa.
Con una mezcla de humor y observación social, el creador de contenido pone sobre la mesa un fenómeno real: la apropiación cómica y apresurada de las expresiones canarias por parte de muchos turistas.
Una guagua no es cualquier autobús
Uno de los momentos más celebrados del vídeo llega cuando Santy, en pleno solajero, se queja:
—“Hermano, media hora esperando el autobús…”
A lo que le responden:
—“Qué autobús ni qué nada, aquí se dice guagua. Estás en Canarias.”
Este tipo de detalles el uso de “guagua” en lugar de “autobús”, o de “papa” en lugar de “patata” no solo son signos lingüísticos, sino símbolos de identidad cultural, que en el vídeo se parodian desde el cariño y la cercanía.
Sobre el influencer paraguayo
Aunque Santy Elías es de Paraguay, su amor por Canarias es evidente. Apasionado del fútbol, habitual en contenidos de humor con giros costumbristas, se ha ganado el cariño de miles de seguidores en el archipiélago. Su forma de exagerar con gracia los estereotipos el calor, el habla, las papas, el tiempo de espera, la calma o el “deja que ya vendrá” funciona porque no ridiculiza, sino que homenajea.
En este caso, bajo el título “Tu amigo que acaba de llegar a Canarias”, el influencer ha vuelto a conectar con la audiencia local: “Mira tú el escachado este, ¿qué haces mi niño?”, dice uno de los que aparecen en el vídeo, mientras el otro sigue sin entender la diferencia entre decir “mojo” y “salsa picante”.
El vídeo de Santy funciona como un espejo nos reímos porque nos reconocemos, ya que todos hemos escuchado a alguien forzar el “chacho” sin saber bien por qué lo dice, o llamar “patatas” a las papas justo antes de corregirse. Y también porque, a pesar del humor, hay un trasfondo claro: la riqueza del habla canaria, su musicalidad y sus particularidades son algo que despierta fascinación más allá del mar.
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- Este pequeño animal se extiende por Canarias y domesticarlo puede costarte hasta 200.000 euros
- ¿Sabías que esta planta no es de Canarias? El biólogo botánico Guillermo Sicilia-Pasos desmonta un mito turístico
- La primera persona que me ayudó a saber cómo comer': así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura
- El PSOE vuelve a chocar con Sosa
- Fachas que se comportan como fachas
- Ni la Virgen del Pino apacigua la 'gresca' entre Clavijo y Torres por la quita de la deuda a los canarios