El ‘boom’ de los fijos discontinuos polemiza las estadísticas del paro

El mercado laboral español lleva instalado en un ciclo de crecimiento sin precedentes durante el último lustro. Desde que empezó a recuperarse de la pandemia, España ha sumado alrededor de 3,5 millones de ocupados y se encuentra actualmente en máximos históricos de empleo, por encima de los 22 millones, según los registros del INE. Nunca antes tantas personas habían estado trabajando de manera simultánea y el crecimiento español contrasta con un crecimiento menos explosivo –en algunos países incluso recesivo– dentro de la Unión Europea. En Canarias el contexto es similar, se ha superado el millón de ocupados y hay 39.100 personas más trabajando respecto al año pasado.

«Va como un cohete», llegó a decir recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al mercado laboral nacional. Un optimismo que el PP ha tratado de erosionar aludiendo a las históricas debilidades que sigue arrastrando España: la tasa de paro más alta de la UE –que está siendo compatible con esos récords de empleo– y los nichos de temporalidad –que persisten en determinados sectores pese a las limitaciones interpuestas por la reforma laboral de 2021–, entre otros.

Hay una figura que ha concentrado especialmente las críticas del PP sobre la gestión del PSOE y Sumar: los trabajadores fijos discontinuos. Esta es una modalidad contractual ínfimamente empleada hasta la última reforma laboral –pactada entre Yolanda Díaz, patronal y sindicatos– y que tras la misma ha experimentado un notable boom.

Activos

Los datos de la Seguridad Social permiten saber cuántos trabajadores fijos discontinuos están activos, pero no cuántos están inactivos. Este pasado julio estaban dados de alta 924.885 fijos discontinuos, frente a los 302.922 que había el mismo mes de 2019. Este verano representan alrededor del 5,3% de ocupados, una magnitud mayor pero residual. El número de personas con este contrato también ha crecido en Canarias. En agosto 17.264 estaban dadas de alta. En 2021, justo antes de que entrara en vigor la reforma, había 13.797.

El volumen de empleados mediante esta fórmula ha crecido, en tanto que la última reforma laboral buscaba que gran parte de los contratos temporales migraran hacia fórmulas más estables como esta. Un fijo discontinuo no trabaja todo el año, pero tiene la garantía que le volverán a llamar y ante un despido tiene una mayor protección que un temporal al que se le agota el contrato.

Esa migración contractual, en gran medida, ha sucedido. Una parte de temporales se han convertido en indefinidos fijos discontinuos, si bien la mayoría ha mutado en indefinidos a tiempo completo o parcial. Volviendo a los registros de la Seguridad Social, en julio de 2019 había 4,6 millones de trabajadores con contrato temporal (31% del total de ocupados); hoy hay 2,3 millones, el 13,1%. Casi la mitad del entonces empleo temporal ha mutado en fórmulas estables todo el año. En Canarias había en agosto 112.257 trabajadores con este tipo de contrato. La media de afiliación con esta fórmula contractual durante el año en el que se aprobó la reforma superó las 213.000 personas.

Maquillaje estadístico

Desde diferentes ámbitos se ha calificado el cómputo de los fijos discontinuos en las estadísticas de paro como un maquillaje por parte del Gobierno, ya que no computan automáticamente como parados cuando no están activos, lo que provoca que los datos globales de desempleo crezcan menos. El método de cálculo de los fijos discontinuos, no obstante, no ha variado, pero ahora representan un mayor volumen de trabajadores. Aun así, el PP persiste en su crítica e incluso ha llegado a solicitar a la Unión Europea que inste a su oficina estadística, Eurostat, a modificar sus metodologías y compute a los fijos discontinuos como inactivos.

Para hacerse una idea del volumen de fijos discontinuos que existe en el mercado laboral canario basta con analizar los datos de los parados que tienen una relación laboral, donde sí están contabilizados. Aunque es cierto que no todos los que figuran en ella son trabajadores fijos discontinuos no ha dejado de crecer desde la aprobación de la reforma. En agosto los demandantes de empleo –que no parados según la estadística oficial del SEPE– que ya tenían una ocupación ascendían a 42.603, la cifra más abultada de la historia en el Archipiélago. Por lo que en las Islas dos de cada diez personas que buscan empleo de manera activa ya tiene otro trabajo. Hace una década representaban menos del 10% de los demandantes de empleo. n