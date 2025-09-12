Canarias, Euskadi y el Tercer Sector preparan un borrador de plan integral estatal sobre inmigración

Las fronteras Norte y Sur que reciben a los migrantes se unen de nuevo. Una vez más, Canarias, Euskadi y las onegés se adelantan al Estado. Ante la inacción y lentitud del Gobierno central para abordar un plan integral que aborde el complejo drama migratorio, "tanto de adultos como de menores", y al igual que sucedió con la modificación de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para obligar a todas las autonomías a acoger a los chicos y chicas migrantes no acompañados, los ejecutivos del Archipiélago y el País Vasco, junto a medio centenar de entidades del Tercer Sector, trabajan en un protocolo que servirá de base para el plan estatal.

"Si no lo hace el Estado, lo vamos a hacer nosotros", afirmó este viernes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, tras la reunión que han mantenido ambos gobiernos con la presidenta del Comité de Unicef en Canarias, Rosa Gloria Suárez y representantes de onegés. Un documento que estará listo en dos semanas y que "será trasladado a otras comunidades autónomas que ya han pedido participar". Y es que, como afirmó la consejera vasca de Bienestar y Juventud, Nerea Melgosa, "es insuficiente" la colaboración del Estado: "estamos dispuestos a enseñar como hay que practicar el consenso y el trabajo de colaboración gubernativa entre las distintas instituciones".

Trabajar en los mimbres

Tras la reunión y su posterior visita a un centro de menores y al buque de Open Arms, el lendakari Imanol Pradales, puso en valor que "hemos trabajado los mimbres para un protocolo para responder a la realidad migratoria que vivimos todos los días y poder gestionar con garantías a personas que llegan a nuestras fronteras sin nada, huyendo incluso de guerras".

Es necesario buscar los puntos de unión para elaborar un plan de acción sobre la inmigración, sobre todo en todo lo que se refiere a niñas y niños", remachó la presidenta de Unicef Canarias.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)