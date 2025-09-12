El Gobierno aspira a que se construyan 10.000 viviendas anuales antes de acabar la legislatura

La Consejería de Obras Públicas aspira a finalizar la legislatura con una media de 10.000 viviendas al año en construcción tanto protegidas como privadas. Después de la sequía que supuso la crisis financiera de 2008 y una oferta precaria entre 2009 y 2023 frente a un incremento incesante de la población, el mercado inmobiliario se anima tras las reformas legislativas realizadas en los dos últimos años y ya se han solicitado licencias para edificar más de 2.000 viviendas protegidas en 2024 y otras tantas en 2025, aunque el reto es llegar a la barrera de las 10.000 en los dos próximos años. El consejero de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, aseguró que la movilización económica que supone los permisos para construir 2.200 viviendas protegidas anuales supera los 300 millones de euros. Desde 2019 la movilización del mercado de la vivienda se ha incrementado hasta un 121%, según las cifras de la Consejería.

En esta línea destacó que, en 2024, se superaron las 4.000 viviendas construidas, rompiendo así una tendencia de la última década que se había mantenido en torno a 1.100 viviendas anuales. Rodríguez ha recordado que, en 2008, se llegaron a construir 35.000 viviendas, lo que evidencia la necesidad de seguir trabajando. “Estos datos demuestran que se están tomando medidas efectivas, aunque todavía se requieren acciones adicionales para acelerar la construcción y atender de manera más ágil la demanda de vivienda en Canarias”, ha subrayado.

Certificación

En materia de carreteras Rodríguez ha explicado que en 2024 se certificaron 176 millones de euros, la cifra máxima ejecutada desde 2018. El Gobierno de Canarias ha impulsado obras en todas las islas, avanzando en la modernización de infraestructuras y en la mejora de la conectividad. Además, actualmente se encuentran en proceso de contratación siete proyectos estratégicos, que consolidarán la cohesión y el desarrollo sostenible del Archipiélago.