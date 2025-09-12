Los huevos destronan al aceite como el producto que más sube de precio este año en Canarias

Los canarios se echaban las manos a la cabeza el año pasado cada vez que tocaba meter una botella de aceite en el carrito de la compra. Ahora son otros productos los que hacen que los consumidores se echen a temblar cuando toca pagar en la caja del supermercado. Los huevos han desbancado al oro líquido como el básico de la despensa que más se ha encarecido en lo que llevamos de año. Si en agosto de 2024 era el aceite el que acumulaba una subida del 9,8% y se posicionaba como lo más caro de la cesta de la compra, ahora el alimento con el que los canarios aliñan sus ensaladas, enriquecen sus sofritos o riegan el pan del desayuno registra una bajada del 26,4%. Este año el cartón de huevos lo ha destronado registrando un incremento del 13,5%. ¿El motivo? El sector avícola lleva meses sumido en una tormenta perfecta, en la que una producción estancada y un aumento de la demanda han acabado por disparar los precios. Aunque ya hay voces que advierten de que la tregua que ha dado el aceite de oliva en los últimos meses puede estar a punto de terminar y es posible que vuelvan a cambiar las tornas.

Precisamente, el encarecimiento de los huevos y de otros productos de alimentación –como la carne de ternera, el café y el cacao y las legumbres y hortalizas– es lo que no ha permitido una mayor bajada de la cesta de la compra en Canarias en el mes de agosto. Un factor clave que, unido al menor impacto a la baja de los transportes, ha provocado que los precios se encarezcan un 0,2% en las Islas, mientras se mantienen inalterados a nivel nacional, de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado este viernes 12 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ocio y cultura

Tal y como señala en su análisis la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), el avance de los precios en Canarias respondió, principalmente, al crecimiento que experimentaron los bienes y servicios de ocio y culturales, cuyo ascenso se cifró en un 1,1% mensual. También experimentaron un alza los gastos sanitarios, un 0,5%, y los transportes, a pesar de la aminoración del 1,4% mostrada por los carburantes.

La tasa interanual del IPC se situó en el 2,2% en el Archipiélago, inalterada respecto a julio, lo que confirma que Canarias continúa estando entre las regiones con una inflación más moderada de todo el país. Si se pone la lupa en los diferentes grupos de bienes y servicios vuelve a destacar el comportamiento de los vinculados a los gastos de la vivienda, con un crecimiento del 5,4% en las Islas. Aunque se queda por debajo de la media nacional, evidencia el destacado encarecimiento interanual que sigue registrando la factura de la luz. Los canarios pagan la electricidad un 14,3% más cara que hace un año. Una subida que esta vez sí está por encima de la media estatal. Las razones de esta diferencia deben buscarse en la alta dependencia que existe en Canarias por el petróleo para generar electricidad, mientras que en la Península ante la ausencia de viento –la forma más barata de producir electricidad– sí pueden recurrir a las nucleares o hidroeléctricas.

Moderación

A pesar de que los datos de agosto apuntan a una moderación, los precios encadenan tres meses consecutivos de incrementos mensuales y el alza acumulada en lo que llevamos de año alcanza el 1,7%. Una situación que, tal y como destaca CEOE-Tenerife, refleja que los riesgos inflacionistas continúan estando ahí y no se debe bajar la guardia. Aspectos como la guerra arancelaria, el aumento de la demanda en la campaña navideña, la subida del precio de la vivienda o de la energía siguen estando ahí.

La patronal tinerfeña indica que es «esencial» contener la inflación para preservar la competitividad de la región y evitar que el avance de los precios termine comiéndose los incrementos salariales que están realizando las empresas. Y destaca que los convenios firmados este año recogen incrementos medios de en torno al 4,4%, bastante por encima del IPC.