Llega a El Hierro un cayuco con 64 migrantes a bordo
Dos de las personas que viajaban en la embarcación precisaron atención hospitalaria
Europa Press
Valverde
Un cayuco ha arribado en la mañana de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, con un total de 64 migrantes a bordo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112.
El dispositivo sanitario presente en la zona, del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes. Dos de ellos precisaron de traslados a centros hospitalarios.
En concreto, uno de los afectados presentó deshidratación severa, por lo que fue evacuado en estado crítico en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- ¿Sabías que esta planta no es de Canarias? El biólogo botánico Guillermo Sicilia-Pasos desmonta un mito turístico
- La primera persona que me ayudó a saber cómo comer': así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura
- Fachas que se comportan como fachas
- Este pequeño animal se extiende por Canarias y domesticarlo puede costarte hasta 200.000 euros
- Salvamento Marítimo exige explicaciones sobre la misión de Open Arms en Canarias
- Ni la Virgen del Pino apacigua la 'gresca' entre Clavijo y Torres por la quita de la deuda a los canarios