Canarias abrirá en 2026 el frente para que el Estado financie la Policía Canaria

La financiación del Cuerpo General de la Policía Canaria por el Estado está más cerca, aunque todavía sin fecha concreta. El próximo año el Gobierno regional podrá certificar que cuenta con más de 300 efectivos en las calles de las Islas y, a partir de ahí, se pondrá en marcha la maquinaria negociadora para que los ministerios del Interior y de Hacienda pongan los fondos sobre la mesa igual que hace con los Mossos d’Escuadra, la Ertzaina y la Policía Foral de Navarra. «En Canarias nos cuesta más conseguir las cosas que otras comunidades pero con paz o sin paz este derecho terminará llegando», advierte la consejera de Administraciones Públicas y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

La titular autonómica de Seguridad, que tuvo la misma competencia en la legislatura 2015-2019, se reunió con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska recién llegado al cargo en 2018 en una Junta de Seguridad en la que el Ejecutivo regional puso sobre la mesa que a partir de los 300 efectivos se negociaría la financiación del Estado a semejanza del resto de cuerpos autonómicos. Nunca se firmó un escrito que respaldara un compromiso concreto al respecto y ahora, siete años después, ya hay un horizonte temporal para iniciar formalmente las negociaciones el próximo año, una vez que la actual promoción de 141 agentes salgan de la academia y comiencen a patrullar las calles de las Islas.

Pero no será fácil. Se trata de un frente de negociación inédito para la Comunidad Autónoma pese a que la ley de la Policía Canaria data de 2008 e inició su despliegue en 2010, es decir, hace 15 años. Después del impulso que ha recibido en los últimos años ya se está en disposición de contar con un número suficiente de agentes para iniciar las negociaciones. Barreto admite que «no sabemos cuando será pero tendrá que suceder porque queremos lo mismo que otras comunidades donde el Estado financia policías autonómicas», añade.

Como sucede en otros aspectos de las relaciones Canarias-Estado «todo es cuestión de voluntad política», añade. Pero a las dificultades inherentes a estas relaciones hay que añadir la inestabilidad de la política estatal, lo que deja en el aire que Interior pueda concretar el volumen de fondos que pueden llegar a Canarias en este concepto porque, para empezar, primero debe haber presupuestos del Estado, después de dos años consecutivos de prórrogas, y después que Hacienda dé su visto bueno y articule los fondos.

El Gobierno central ha destinado más de 1.500 millones de euros a los cuerpos autonómicos en los últimos años

El Estado siempre se ha mostrado remiso a financiar las policías autonómicas más allá de las de Cataluña y el País Vasco. Los acuerdos políticos de los distintos gobiernos con las comunidades catalana, vasca y navarra han regado de millones a estos cuerpos autonómicos. Los últimos datos reflejan que entre 2019 y 2024 el Ejecutivo ha destinado más de 1.500 millones de euros a los Mossos y a la Ertzaina. Ahora Canarias quiere participar de ese pastel y alcanzar un nivel de financiación suficiente para el futuro crecimiento de la policía autonómica de las Islas. En este sentido, la consejera recordó que la Policía Canaria es «colaborativa», por lo que no tiene intención de sustituir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: «necesitamos a todos los cuerpos y bien dotados», añade.

Los 141 aspirantes a policías que se encuentran en la última fase de la oposición entrarán a formar parte efectiva del cuerpo el próximo año. «A partir de ese momento se pedirá cita oficial y comenzaremos a mover la negociación», advierte la titular de Seguridad del Ejecutivo regional.

El objetivo del Gobierno es alcanzar los 600 efectivos al cierre de la legislatura en 2027 entre los agentes que ya se encuentren en las calles y los que estén en la fase de oposiciones o en la academia. El Gobierno central financia el coste de personal y otras facetas de los cuerpos autonómicos como es el derecho a la jubilación anticipada, que tienen también los policías locales.

Cuando se inició el despliegue de la Policía Canaria en 2010 el objetivo final que se trazó el Gobierno de entonces era el de llegar a 1.700 efectivos. Sin embargo, la crisis económica dio al traste con todos los planes que se hicieron en ese momento y no fue hasta la legislatura pasada cuando se dio un impulso al cuerpo con la convocatoria de oposiciones anuales para incrementar la plantilla.