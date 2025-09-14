Canarias, entre la alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje, y las temperaturas estables

El archipiélago canario contará hoy con cielos despejados en general, salvo en el norte de las islas montañosas, donde se esperan intervalos por debajo de los 800 metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a las temperaturas, estas contarán con pocos cambios, pudiéndose alcanzar entre los 30 - 32 °C en el sur de las islas orientales. En las vertientes orientadas al sur de Tenerife y en el oeste de La Palma, no se descarta que se alcancen los 30 °C.

Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro estarán en alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje, último fenómeno con el que también contará Gran Canaria. Así, el viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar rachas muy fuertes en la segunda mitad del día.

Fuertes vientos

También, podrá haber rachas muy fuertes de viento en la zona de El Paso en La Palma, vertiente sureste de Tenerife, zonas altas y vertientes expuestas de La Gomera y El Hierro.

Asimismo, en en el Archipiélago estarán en estado de riesgo Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife por la previsión de fuertes vientos y oleaje.

Sobre los vientos, se ha vaticinado que en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes