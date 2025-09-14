El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago

El Gobierno de Canarias ha pedido este domingo a la población que ponga en práctica las recomendaciones de autoprotección establecidas ante la previsión meteorológica que apunta la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago, que provocará la subida de las temperaturas, unido a la presencia de calima en altura, el incremento de las rachas de viento y el mal estado del mar.

Así, teniendo en cuenta estas condiciones, la Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por viento que afecta a diferentes zonas de todas las islas y la prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, desde las 18:00 horas de hoy, según ha recordado el departamento regional en una nota de prensa.

La declaración establecida por las rachas de viento afectará a El Hierro, La Palma (Mazo, Fuencaliente, El Paso, Garafía y zonas altas de Puntagorda y de Tijarafe); La Gomera (Vallehermoso, Valle Gran Rey, Alajeró y San Sebastián de La Gomera); Tenerife (Macizo de Teno, Santiago del Teide, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife), y Gran Canaria (Gáldar, Agaete, Artenara, Tejeda, la costa de La Aldea y el litoral de Santa Lucía de Tirajana, de Agüimes, de Ingenio y de Telde).

También tendrá afección Fuerteventura (Pájara, Tuineje, Betancuria y la mitad oeste de Puerto del Rosario) y Lanzarote (Yaiza, Teguise, Arrecife y la costa oeste de Haría).

En cuanto al empeoramiento del estado del mar, alcanzará el litoral de Garafía, Fuencaliente y Mazo, en La Palma; costa oeste y sureste de El Hierro; litoral noroeste y este-sureste de La Gomera; costa de Buenavista del norte y de Candelaria hasta San Miguel de Abona, en Tenerife; litoral de Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio, en Gran Canaria, y altamar en islas de mayor relieve.

Alerta por riesgo de incendio en Gran Canaria

Por otra parte, también estará activa en Gran Canaria desde este lunes, 15 de septiembre, la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en cotas superiores a los 400 metros de altitud, a partir de las 10:00 horas, y la prealerta por temperaturas máximas en las zonas de medianías del norte, la cumbre, y las vertientes este, sur y oeste de la isla, desde las 11:00.

En lo referido a la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, permanecerá vigente en las islas occidentales.

La previsión meteorológica apunta viento del nordeste moderado a fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 50 - 70 kilómetros por hora. En el mar, el viento soplará del nordeste con fuerza 6 - 7 (39 - 61 kilómetros por hora) con probables rachas fuertes y muy fuertes (50 - 70 km/h). Además, en estas zonas habrá dominio de la fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 - 2 metros así como oleaje de mar combinada que alcanzará o superará los 2 -2,5 metros.

El episodio de calor en Gran Canaria también afectará a las zonas forestales y se esperan temperaturas máximas que probablemente alcanzarán y/o superarán los 30 - 34ºC. Además, la inversión de la temperatura se situará a menos de 600 metros de altitud y la humedad relativa será menor o igual al 30% a partir de unos 700 - 800 metros de altitud. Todo ello acompañado de calima en altura.

Recomendaciones a la población

Ante estas circunstancias, el Gobierno de Canarias recomienda a la población que tome todas las precauciones necesarias para minimizar riesgos y accidentes. En este sentido, para que no se declare un incendio forestal, es importante, por ejemplo, no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.

Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo. En lo referido al aumento de las temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior.

Además, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol, entre otros consejos. Teniendo en cuenta las rachas de viento y los desplazamientos, tanto si se realiza en un vehículo como a pie, es necesario extremar la precaución ante posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas

En las zonas de costa es importante no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, se aconseja aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

En cualquier caso, recuerdan, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112.