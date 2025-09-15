Clavijo duda de que los pisos turísticos ilegales pasen al mercado de vivienda habitual
Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales
EFE
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes sus dudas respecto a que los 8.698 pisos turísticos de las islas considerados "ilegales" pasen a formar parte directamente del mercado de vivienda habitual.
De esta forma se ha referido Clavijo a la petición que el Ministerio de Vivienda hizo este domingo a las plataformas inmobiliarias digitales para que dejen de anunciar 8.698 pisos turísticos en Canarias al considerarlos "ilegales".
Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.
El presidente canario ha considerado "adecuada" la medida promovida por el Gobierno central y ha recalcado que la ley que se tramita desde diciembre en el Parlamento canario, y que pretende regular esta modalidad alojativa, establece no solo que las plataformas no los anuncien, sino un régimen sancionador para las que incluyan en su oferta a viviendas de alquiler vacacional que no cumpla con todos los requisitos y autorizaciones.
"Es la línea para poder drenar, pero no sabemos ni creemos que esos inmuebles vayan a pasar automáticamente al mercado de vivienda habitual", ha referido.
