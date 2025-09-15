Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desembarcan en Gran Canaria 21 ocupantes de una patera y Salvamento auxilia a otras dos

El equipo de rescate conduce las otras dos embarcaciones con migrantes a El Hierro y a Arguineguín, donde se prevé que lleguen a las 10.15 horas de la mañana del lunes

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha desembarcado esta madrugada en Gran Canaria a 21 personas que iban en una embarcación, de las cuales 8 has precisado asistencia sanitaria a su llegada por presentar patologías leves, y conduce a esta hora a esta misma isla y a El Hierro a otras dos expediciones de migrantes.

De la barcaza socorrida a las 22:10 horas de este domingo, y que llegó a Arguineguín a las 02:15 horas, han sido asistidos en centros sanitarios de la isla una mujer embarazada, otras dos de 25 años y cinco menores: dos de cinco años, uno de dos, otra de 6 y un bebé de año y medio, han precisado a EFE fuentes del 112 Canarias.

A esta hora, Salvamento Marítimo conduce a esta misma isla a 14 ocupantes de otra embarcación localizada a las 20:45 horas de este domingo y que se prevé que llegue a Arguineguín a las 10:15 horas, han informado las mismas fuentes.

Además, a las 06:30 horas de este lunes y a 20,4 kilómetros de la costa sur de El Hierro, se ha localizado otra barca con un centenar de personas, cuyo dispositivo de rescate y desembarco en el muelle de La Restinga no ha culminado.

