La huelga de transportes públicos deja 11 guaguas vandalizadas en Lanzarote y Fuerteventura

Arrancó la primera jornada de huelga en los servicios de transporte público regular de viajeros de la provincia de Las Palmas que en la fecha de hoy afecta a las islas de Lanzarote y Fuerteventura y está previsto que el miércoles día 17 lo haga en Gran Canaria.

Desde la Asociación de Empresas de Transporte se muestran "muy preocupados" por los efectos que pueda provocar la huelga sobre la movilidad de los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que coincide con la festividad de la Virgen de los Dolores en Lanzarote y de la Virgen de la Peña en Fuerteventura.

La asociación entiende que para que la mesa de negociación del convenio pudiera avanzar consideran "imprescindible que los cabildos insulares se posicionen a favor de asumir las pretensiones de las personas trabajadoras ya que la propuesta económica sindical supera ampliamente las cuantías reconocidas en los contratos que actualmente tiene suscritos los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura con sus transportes".

Piedra lanzada al interior de una guagua / LP/DLP

Finalmente, condenan públicamente los actos de vandalismo producidos sobre las flotas de guaguas que han sido objeto de rotura de lunas y pinchazos de neumáticos, además de lanzamiento de huevos y otros objetos. "Solicitamos a las autoridades competentes que se activen las fuerzas del orden precisas para garantizar la seguridad", añaden en una nota informativa desde la asociación.

Actos vandálicos

Asimsimo en la misma nota informan que en Fuerteventura han sido vandalizadas 8 guaguas en Corralejo, La OlivaEl Cotillo y La Vega, que han afectado a las 11 primeras expediciones en 4 lineas.

Una luna de una guagua rota tras el lanzamiento de un objeto / LP/DLP

Mientras que en Lanzarote han sido atacadas 3 guaguas en Tinajo y Haría, según su información.

Desde las empresas se ha solicitado a las autoridades el refuerzo de la seguridad que permitan prestar los servicios mínimos establecidos por los respectivos Cabildos Insulares cifrados en torno al 70%.