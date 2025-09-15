La ruta atlántica se reactiva: 334 migrantes en tres días
La última embarcación procede de Gambia y demuestra que la travesía es aún más larga y peligrosa
La actividad de la ruta atlántica se ha reactivado. En solo tres días han sido rescatadas 334 personas por las embarcaciones de Salvamento Marítimo, que este mismo lunes rescató a 235 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 22 menores, de un cayuco que partió hace 11 días de Gunjur (Gambia) y fue localizado a 20 kilómetros de El Hierro.
A ellos se suman los 36 que esta madrugada fueron desembarcados en Arguineguín (Gran Canaria) tras ser localizados y socorridos en la noche del domingo en dos embarcaciones y los 64 que desembarcaron el sábado en La Restinga.
Más lejos, más peligro
La cifra no llega a ser tan alarmante respecto a septiembre de 2024, cuando arribaron al Archipiélago más de 5.000 personas que llevaron a la extenuación física y psicológica a los equipos de Salvamento Marítimo en las Islas, pero indican que todas las previsiones se han hecho realidad: se reaviva la ruta migratoria más mortal y se hace aún más peligrosa, pues las mafias han trasladado los puntos de partido mucho más lejos: las frágiles embarcaciones parten de Gambia y Guinea Conakri con lo que la travesía supera los 2.000 kilómetros en alta mar.
Lo confirman los 149 hombres y 64 mujeres, procedentes de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakri, Costa de Marfil y Níger que partieron de Gunjur, un nuevo puerto abierto por las redes de tráfico de personas tras el cierre de fronteras en Mauritania y Senegal.
Aunque las entradas por vía marítima ha caído hasta el momento un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes -casi la mitad de los 22.304 que llegaron en hasta agosto de 2024 al Archipiélago- todos los datos que manejan las autoridades y onegés apuntan a que hasta noviembre la ruta se activará gracias la mejora de las condiciones meteorológicas pese a los últimos meses de menor actividad, pues la presión sobre Canarias sigue siendo alta debido a la inestabilidad en el Sahel y al crecimiento de las redes de contrabando en Mauritania.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
