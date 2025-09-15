Salvamento rescata un cayuco con 235 personas, entre ellas 22 menores, en El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 235 personas de origen subsahariano, entre ellas 22 menores, de un cayuco localizado a 20 kilómetros de la isla de El Hierro y que al parecer llevaban once días de navegación.

El cayuco partió de Gunjur, en Gambia, y entre sus ocupantes había un total de 149 hombres y 64 mujeres, según ha detallado a EFE Salvamento Marítimo.

Los migrantes, según sus testimonios, proceden de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Níger.

El radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó la embarcación a unos 20 kilómetros al suroeste de La Restinga, y se movilizó a las salvamar Navia y Diphda, debido a la cantidad de personas, para su rescate.

Al no poder remolcar el cayuco debido a las malas condiciones meteorológicas se decidió trasladar a los ocupantes en las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que les llevaron hasta el puerto de la Restinga.