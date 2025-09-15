Salvamento rescata un cayuco con 235 personas, entre ellas 22 menores, en El Hierro
Los migrantes, según sus testimonios, proceden de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Níger
Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 235 personas de origen subsahariano, entre ellas 22 menores, de un cayuco localizado a 20 kilómetros de la isla de El Hierro y que al parecer llevaban once días de navegación.
El cayuco partió de Gunjur, en Gambia, y entre sus ocupantes había un total de 149 hombres y 64 mujeres, según ha detallado a EFE Salvamento Marítimo.
Los migrantes, según sus testimonios, proceden de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Níger.
El radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó la embarcación a unos 20 kilómetros al suroeste de La Restinga, y se movilizó a las salvamar Navia y Diphda, debido a la cantidad de personas, para su rescate.
Al no poder remolcar el cayuco debido a las malas condiciones meteorológicas se decidió trasladar a los ocupantes en las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que les llevaron hasta el puerto de la Restinga.
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- La primera persona que me ayudó a saber cómo comer': así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura
- El gobierno de Canarias declara la prealerta por temperaturas máximas mañana lunes
- El Gobierno de España pide a portales digitales que retiren 8.698 pisos turísticos ilegales de Canarias de sus webs
- Fachas que se comportan como fachas
- Ni la Virgen del Pino apacigua la 'gresca' entre Clavijo y Torres por la quita de la deuda a los canarios
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago