¿Cuáles son los servicios mínimos por la huelga del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas?
El paro afecta a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura con niveles mínimos del 70 y 75%
Desde este lunes 15 de septiembre ha comenzado una huelga general del transporte interurbano por carretera en la provincia de Las Palmas, una protesta convocada por los trabajadores del sector ante la falta de avances en las negociaciones del convenio colectivo provincial. La huelga afecta a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con paros totales durante las primeras jornadas y parones intermitentes a partir del jueves 18.
El conflicto involucra a más de 1.200 trabajadores repartidos entre las principales operadoras: Global en Gran Canaria (alrededor de 1.000 empleados), IntercityBus en Lanzarote (134 trabajadores) y Tiadhe (ALSA) en Fuerteventura (130 empleados).
Fechas clave de los paros
- Lunes 15 y martes 16 de septiembre: paros totales en Fuerteventura y Lanzarote.
- Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: paros totales en Gran Canaria.
- Desde el 19 de septiembre: comienzan los paros intermitentes en las tres islas en los siguientes horarios: de 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Servicios mínimos garantizados
Según han informado los cabildos insulares, durante los días de huelga se establecerán servicios mínimos para garantizar la movilidad básica:
- Fuerteventura y Lanzarote: se garantizará un 70 % de los servicios regulares interurbanos durante las jornadas de paro total (15 y 16 de septiembre). A partir del 17 de septiembre, los servicios se mantendrán al 70 % durante los paros intermitentes.
- Gran Canaria: El 75 % del servicio estará garantizado a partir del jueves 18 de septiembre durante los paros.
Los servicios no afectados por los horarios de huelga, así como aquellos con carácter especial (por ejemplo, por fiestas locales), operarán al 100 %. En el caso de Fuerteventura, los trayectos especiales con motivo de la Fiesta de Nuestra Señora de La Peña 2025 no sufrirán alteraciones.
Líneas afectadas por isla
- Lanzarote: durante los días 15 y 16 de septiembre se verán alteradas las siguientes líneas, con reducción parcial de frecuencias: 1, 2, 3, 5, 7, 07D, 09, 9, 16, 20, 21, 22D, 23, 30, 31, 32, 34, 52, 53, 62, 161, 162, 162D. Puedes consultar el horario en este enlace.
- Fuerteventura: se aplicarán servicios mínimos del 70 % en todas las rutas regulares interurbanas, incluyendo las líneas con rutas de conexión entre Morro Jable, Corralejo, El Cotillo, Gran Tarajal, Tuineje, entre otros. Son las siguientes: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,25 y 111. Puedes consultar todas las rutas activas y horarios en los canales oficiales de ALSA (Tiadhe).
Para más información o actualización de horarios, se recomienda consultar los portales oficiales de cada operador insular: Gran Canaria (Global), Lanzarote (IntercityBus) y en Fuerteventura (Tiadhe / ALSA).
