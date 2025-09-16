Desde Canarias hasta Gaza: la travesía de Bianca Milacic en la mayor flotilla por la paz

«La frustración de ver que todos los gobiernos del mundo no actúan y que depende del pueblo hacer algo», esa es la motivación de las centenares de personas a bordo de la mayor flotilla con ayuda humanitaria hacia Gaza de la historia, la Global Sumud Flotilla. En uno de esos 40 barcos –a los que se sumarán varios desde Grecia y desde Egipto– con personas de 44 países se encuentra Bianca Milacic. La joven cambió el lienzo de las calles de Triana, donde pintaba con tiza, y en la actualidad va rumbo a la Franja de Gaza. Entre protocolos de seguridad y el trabajo de mantener el barco, aprovecha para pintar las caras de quienes van a bordo de una misión «pacífica que solo busca abrir un corredor para acabar con el bloqueo ilegal de ayuda humanitaria del gobierno israelí», subraya.

La joven partió desde Barcelona y fue testigo de uno de los dos ataques que ha sufrido hasta el momento la flotilla. El primero ocurrió el 8 de septiembre y se llevó a cabo por un dron que logró prender fuego a la popa de una de las embarcaciones. Un día después, otro de los barcos recibió el impacto de un segundo proyectil que provocó un incendio en la zona de proa. Milacic fue testigo: «cayó una bomba tocha que abrió un agujero en la cubierta», describe.

A escasos días de que consigan cumplir con su objetivo y llegar a la Franja de Gaza, los ministros de Exteriores de 16 países, entre ellos España –todos ellos con ciudadanos a bordo de la Global Sumud Flotilla– expresaron ayer su preocupación por la seguridad de sus integrantes, y han advertido a Israel contra ataques o detenciones ilegales en aguas internacionales. Así, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que desde que la flotilla partió a finales de agosto desde el puerto de Barcelona, «España brindará toda la protección diplomática y consular necesaria a los españoles que viajan a bordo de la misma, entre los que está la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau».

Nuevas protestas

Mientras la flotilla avanza por el Mediterráneo con el fin de llegar a Gaza en los próximos días, las protestas de España ante el genocidio –reconocido el lunes con esa terminología por la comisión investigadora de Naciones Unidas– se han sucedido con gran peso internacional en los últimos días. El pasado lunes, la organización de la Vuelta Ciclista a España canceló la última etapa por el centro de Madrid después de que manifestantes propalestinos cortaran las calles ondeando los colores de Palestina, que han llegado hasta las portadas de medios internacionales.

Además, el Consejo de Administración de RTVE acordó ayer por mayoría absoluta que retirará su participación del festival de Eurovisión si Israel sigue formando parte del mismo. Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada del concurso en caso de participación de Israel, tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y el primero del conocido como Big Five: los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Ambiente en el barco

«Free free Palestine», los gritos por una Palestina libre se escuchan de fondo mientras Bianca Milacic describe su experiencia a bordo. En el momento de la entrevista, los barcos se habían detenido para esperar al resto de la flotilla y proseguir unidos la travesía. «Estoy viendo 1, 2, 3, (...) 18 barcos alrededor», cuenta Bianca con el sonido de fondo de un ambiente animado. «Aunque hay gente que ha sufrido de mareos no olvidamos que estamos aquí porque hay gente sufriendo», subraya.

La misión internacional que se ha propuesto la sociedad civil es puramente pacífica. Como Bianca, centenares de personas recibieron una formación y pasaron unas pruebas antes de zarpar. «El objetivo es asegurar que no habrá ningún tipo de violencia por parte de nuestra tripulación contra los militares israelíes en caso de que nos intercepten», explica. Así, en la cubierta del barco, la joven lee los mensajes que han escrito sus compañeros de barco: «Paz y amor», «Libertad para Gaza», «Palestina libre», entre ellos.

El español con el que Bianca Milacic narra su experiencia se entrelaza con el inglés que ha predominado en sus conversaciones durante los últimos días. A la hora de organizar las embarcaciones, uno de los criterios fundamentales fue el idioma, con el objetivo de que la travesía –de aproximadamente 20 días– se comparta entre personas que puedan comunicarse con fluidez. Los barcos varían en tamaño: algunos acogen a grupos reducidos de cinco o seis personas, mientras que otros, como en el caso de Bianca, reúnen a cerca de 25 tripulantes. El ambiente a bordo, aunque esperanzador, genera lo que ella describe como una «burbuja»: «Te da la falsa sensación de que todo el mundo entiende el genocidio que está ocurriendo», explica. Sin embargo, las redes sociales se llenan de odio con mensajes que le han deseado incluso la muerte.

Desde 2008 han zarpado alrededor de medio centenar de flotillas con rumbo a Gaza, y solo han logrado llegar cinco barcos de los 31 que lo intentaron por primera vez en 2008. El resto de embarcaciones fueron interceptadas por Israel. En 2010 se fundó oficialmente el movimiento Freedom Flotilla, que en esta ocasión ha pasado a llamarse Global Sumud Flotilla. La palabra sumud se traduce del árabe como «perseverancia», motivo por el cual las cerca de 60 embarcaciones actúan como «un solo alma, y no se rendirá hasta lograr la paz», concluye Bianca Milacic.