Canarias insta a la UE revisar las cuotas de atún rojo de las RUP

España, Francia y Portugal reclaman ayuda para la renovación de la flota pesquera artesanal de las regiones ultraperiféricas

el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en el marco de una reunión del Consejo Consultivo de la RUP

el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en el marco de una reunión del Consejo Consultivo de la RUP / La Provincia

Alexandra Socorro

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias insta a revisar las cuotas de atún rojo de las regiones ultraperiféricas. Así lo aseguró el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en el marco de una reunión del Consejo Consultivo de la RUP. Un encuentro centrado en el sector pesquero y en el que participaron representantes de España, Portugal y Francia —los tres países de la Unión Europea con regiones ultraperiféricas—. Los tres países mostraron una postura unánime para defender los intereses del sector pesquero frente a la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común (PPC).

Ante la propuesta de la UE, los países demandan un marco financiero exclusivo para las RUP, como el actual, que garantiza ayudas directas para compensar los sobrecostes del sector pesquero, la renovación de la flota pesquera artesanal, especialmente embarcaciones menores de 12 metros y estudios científicos actualizados para una mejor toma de decisiones en política pesquera. En este contexto, en la sesión se aprobó una resolución que recoge las necesidades específicas y diferenciadas del sector pesquero en las RUP, subrayando la importancia de mantener un marco financiero propio y estable, que permita hacer frente a los sobrecostes estructurales de estas regiones alejadas del continente europeo.

El Marco Financiero Plurianual

La preocupación central gira en torno al nuevo Marco Financiero Plurianual propuesto por la Comisión Europea el pasado 16 de julio, que elimina el actual modelo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA). En su lugar, se plantea integrar las ayudas al sector pesquero dentro de un "sobre nacional" que agrupa otras políticas como vivienda, transporte, sanidad, agricultura o migración. Esto, "supondría una pérdida de autonomía financiera y pondría en riesgo las ayudas específicas destinadas a la pesca artesanal, la modernización de la flota y la acuicultura en las RUP", sostuvo Quintero, quien agregó que "se va a seguir reivindicando que la política pesquera común tiene que seguir siendo común y que dentro de ella debe haber un espacio claro para las RUP, con financiación propia y específica”.

Por su parte, la directora general de la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea dejó entrever que la Comisión mantiene su propuesta, pero los representantes de las RUP confían en que, con el respaldo de los tres Estados miembros implicados, se pueda revertir esta orientación. "Si no lo logramos, desaparecerá la política pesquera común tal como la conocemos, y con ella las singularidades y ayudas específicas que hoy garantizan la supervivencia del sector en las regiones ultraperiféricas", señaló el consejero.

El debate, aún en fase inicial, se prolongará hasta finales de 2027. Mientras tanto, las regiones afectadas anuncian que intensificarán su presión política para que la Comisión Europea "rectifique y mantenga una política pesquera adaptada a los territorios más alejados y vulnerables del continente".

