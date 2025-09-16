Canarias llega a temperaturas máximas de 36 grados con polvo en suspensión

Sofoco en aumento. Las altas temperaturas no cesan y el gobierno regional mantiene la alerta por incendios forestales y la prealerta por temperaturas máximas, calima, fenómenos costeros y viento. El polvo en suspensión hace su puesta en escena y el termómetro se dispara con máximas de 36 grados en el que se esperan intervalos de nubes altas en las islas occidentales, con pocos cambios con ascensos ligeros respecto a la media, situación que provoca que las mínimas sigan en aumento.

Además, según datos de la AEMET, en el Archipiélago soplará el alisio con intervalos de racha fuerte y muy fuertes de componente este en zonas de altitud.

Por tanto, el gobierno de Canarias ha realizado un listado de recomendaciones con las que combatir el calor: