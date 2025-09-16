La consejera de Turismo afirma que "no hay 8.698 pisos turísticos ilegales" en Canarias
De León califica de "medida propagandística" el anuncio de Pedro Sánchez y considera que ha provocado "indefensión" en miles de propietarios
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, asegura que los 8.698 pisos turísticos -53.876 en toda España- que no podrán anunciarse en webs como Booking o Airbnb «no son todos ilegales», por lo que el anuncio que el presidente Pedro Sánchez hizo el domingo en Málaga «es simplemente una medida propagandística que no incidirá en el mercado». Una postura que también defiende la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav).
De León insiste que esas viviendas, «simplemente no están inscritas en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos» del Estado, pero sí pueden estarlo en el registro autonómico, «por lo que pueden perfectamente comercializarse en cualquier otra web, incluso en una propia que cree un propietario».
En el limbo
«En estos momentos, hay un número indeterminado de esas 8.698 viviendas que están en el limbo porque el Ministerio no ha intercambiado sus datos con los del Gobierno de Canarias, lo que crea una profunda indefensión a los propietarios».
Para la consejera, en los próximos días «podrán aflorar subsanaciones de errores en el Registro de la Propiedad» que hagan disminuir el número de viviendas anunciadas por Sánchez, por lo que conminó al Estado a «informar con claridad» al Ejecutivo canario.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuáles son los servicios mínimos por la huelga del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas?
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- La primera persona que me ayudó a saber cómo comer': así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura
- El gobierno de Canarias declara la prealerta por temperaturas máximas mañana lunes
- El Gobierno de España pide a portales digitales que retiren 8.698 pisos turísticos ilegales de Canarias de sus webs
- Fachas que se comportan como fachas
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago