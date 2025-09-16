Miguel Ángel Sanz: «Hay que volver acostumbrarse a crecimientos más moderados»

¿Qué espera de su participación en Overbooking Gran Canaria & Hosteltur Summit?

En primer lugar tengo que agradecer que me hayan invitado. Creo que se ha convertido en una referencia de comunicación y marketing turístico, un elemento cada vez más importante en el desarrollo de destinos turísticos. La gente cree que como hay mucha demanda, el marketing turístico es menos importante y los expertos en el sector sabemos que es todo lo contrario.

Canarias está a la espera de cómo puede verse afectada por los efectos de la situación geopolítica internacional en sus principales mercados emisores, ¿es ahora más importante reforzar la promoción en ellos?

Sí, sobre todo en destinos turísticos como las Islas Canarias y España en general, que somos un destino muy descentralizado y diversificado que recibe turistas de prácticamente todo el mundo. Tenemos que empezar a segmentar la demanda en estos mercados y a captar distintos tipos de intereses de esa demanda. Y que nuestros valores y atributos de destino se reposicionen en aquello que contribuye a mejorar la transformación sostenible del destino. No porque ya vengan muchos británicos o alemanes quiere decir que estos mercados dejan de ser importantes, al revés, lo son todavía más. Tenemos que hacer un trabajo más difícil, que es cambiar la percepción de nuestros destinos y productos turísticos, que tienen muchos de los consumidores de esos países, para que el impacto en nuestro territorio sea todavía mejor.

¿Qué se prevé que ocurra este año con la llegada de turistas?

Nosotros lo que pensamos es que estaba en lo previsto y era lo lógico, y también hasta cierto punto lo deseable, que después de una recuperación intensísima después de la pandemia, que la situación del crecimiento se normalizara. Antes de la pandemia eran considerados exitosos crecimiento del 2% o del 3% y nos tenemos que volver a acostumbrar a ese tipo de crecimientos, porque estamos en un nivel de negocio y de gestión récord mes tras mes. Puede que algunos meses del año esta demanda se ralentice. Seguirá habiendo un crecimiento pero más moderado. En los ingresos puede rondar el 6%, que es todavía un crecimiento enorme para una situación normalizada.

Las patronales canarias achacan el crecimiento en la llegada de turistas no tanto al sector hotelero sino al aumento de la vivienda vacacional, ¿es adecuado un crecimiento así?

Creo que el sector del alojamiento turístico es, afortunadamente, diverso y variado en nuestro país y altamente competitivo en las diversas modalidades. Ese mix de oferta de alojamiento turístico es buena y sana para el sector, siempre que sea oferta turística reglada y legal. La normativa sobre muchos de estos aspectos recae sobre las comunidades autónomas y municipios que son quienes mejor conocen la realidad. Desde Turespaña trabajamos en colaboración con los destinos para optimizar las estrategias. Nosotros captamos demanda internacional, en cuanto al mix de oferta, mientras sea legal, toda la oferta que haya nos parece bien.

¿Han constatado desde Turespaña que la demanda ha cambiado y quiere alojarse más en viviendas turísticas?

Lo que hemos visto es que ante la debilidad de la macroeconomía en nuestros principales mercados, la actividad turística ha tenido crecimientos fortísimos. La demanda turística hacia España ha sido espectacular, muy por encima de lo que hacían prever los datos macroeconómicos. Creemos que se ha debido a la priorización de los viajes por parte de los consumidores. Y los destinos lo que tenemos que hacer es generar satisfacción en esos visitantes para que sigan priorizando los viajes sobre otros gastos como comprarse un coche o renovar la casa. Con lo que, cuanto más inviertan los consumidores del mundo en viajar, en España tendremos garantizados unos niveles de actividad turística importantes.

Sin embargo, muchos hosteleros han comenzado a notar este verano una bajada en el consumo, ¿estamos muriendo de éxito?

Nuestros datos dicen que los visitantes extranjeros han seguido aumentado el gasto turístico en los últimos meses. ¿Ha podido haber un trasvase de más gasto en unos sectores turísticos que en otros? Podría ser, pero nosotros no tenemos datos que digan que hay una bajada del gasto turístico. Todo lo contrario, ha crecido muy por encima de lo que ha crecido el volumen de turistas y nuestros datos dicen que esta tendencia seguirá hasta final del año.

¿Se han convertido los turistas en una cabeza de turco para problemas que tienen otras causas como la falta de vivienda o el déficit de infraestructuras?

El turismo nunca es un problema. En este país siempre ha sido una solución y una herramienta que nos ha permitido modernizar nuestra economía. ¿Ese desarrollo puede generar, en determinados momentos y en sitios localizados, externalidades negativas? Ahí creo que las administraciones públicas y el sector tenemos que estar con los oídos bien abiertos y en disposición de conocer el impacto que el turismo tiene en los que vivimos en este país y tomar las medidas que sean necesarias. Pero también quiero poner en valor las medidas que desde las administraciones públicas se están poniendo en marcha para corregir las externalidades que puedan producirse. Y nosotros desde Turespaña estamos poniendo el foco en otro tipo de productos turísticos y experiencias turísticas para que se diversifique y tenga un mejor impacto.

¿Cómo cree que acabará afectando a la conectividad de regiones como Canarias la retirada de millones de plazas por parte de Ryanair?

Creo que España es uno de los países mejor conectados del mundo. Aquí no tenemos un déficit de conexión. Puede haber decisiones que se toman en un sentido y empresas que las toman en otro para rellenar huecos que creen que son rentables. Desde Turespaña hemos trabajado en fomentar una conectividad de calidad que nos de diversidad de mercados. Y trabajaremos con aquellas empresas que quieran trabajar con nosotros, porque este es el destino favorito del mundo. Las decisiones de otros las tendrán que explicar en su consejo de administración.

¿La subida de tasas aéreas deja a España en una posición de desventaja frente a sus competidores?

Yo no trabajo en AENA pero las tasas llevaban congeladas diez años y la subida es de 68 céntimos por pasajero. Creemos que España es un país muy competitivo turísticamente hablando y esto es alimentar debates y contribuir un poco al espectáculo.

¿Entonces no cree que perjudicará a la actividad?

A la vista está que no. Desde que ha anunciado alguna compañía que se ha retirado de algunos aeropuertos, inmediatamente ha habido otras que han anunciado que estaban interesadas en operar en ellos. No creo que, de repente, la isla de Tenerife haya dejado de ser interesante para los ciudadanos del mundo. En esto hay otras razones. Entran muchos factores que si uno quiere polarizar, polariza. Pero la conectividad de España y su competitividad está fuera de toda duda.